إطلاق هاتف LG Velvet في الأسواق رسميًا

هاتف LG Velvet من إل جي يصل السوق الكوري الجنوبي تمهيدًا للإطلاق في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

أطلقت الشركة الكورية الجنوبية، إل جي، هاتفها الجديد LG Velvet صاحب التصميم المميز بشكل رسمي في البلد الأم بسعر يقارب 700 دولارًا أمريكيًا بعد أسابيع من تشويق المستخدمين حول تصميمه وإمكانياته – التي عرفناها بشكل رسمي من الشركة خلال الأيام الماضية. وسيبدأ الجهاز بالوصول إلى الأسواق الأخرى في أقرب وقت.

يأتي الهاتف مع تصميم جميل للكاميرا أطلقت عليه الشركة “قطرة المطر” وبزوايا منحنية بشاشة OLED قياس 6.8 بوصة تحوي نتوء.

ويضيف معالج سنابدراغون 765 الجيل الخامس مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت يمكن زيادتها ببطاقات خارجية.

يتميز LG Velvet كذلك بوجود كاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة أساسية بدقة 48 ميجا بكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة للتصوير الدقيق وصور البوكيه بدقة 5 ميجا بكسل. فيما يحمل على الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل تتواجد في نتوء الشاشة بالأعلى.

ما يميز الهاتف أكثر، هو وجود بطارية 4,300 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع، ووجود منفذ سماعة تقليدي بقياس 3.5مم.

كما ذكرنا، سعر الجهاز في السوق الكوري يقارب 700 دولارًا أمريكيًا، لذا من المتوقع أن يكون السعر متشابه بالأسواق الأخرى.

يُشار أن شركة إل جي تعوّل على هذا الهاتف لتحسين حصتها في سوق الهواتف الذكية التي تراجعت خلال السنوات الماضية.

المصدر:

LG