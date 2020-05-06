هواوي تطلق هاتف Y8s بكاميرتي سيلفي

لو كنت من محبي تصوير السيلفي، فإن هذا الهاتف لديه ما يثير اهتمامك. حيث أعلنت هواوي عن هاتفها الجديد Y8s وذلك بعد إدراجه في موقعها الرسمي الخاص بالأردن.

يأتي الهاتف بشاشة 6.5 بوصة بدقة +Full HD مع فتحة من الأعلى لوضع كاميرتي السيلفي على جانبي سماعة الأذن. الكاميرا الأولى بدقة 8 ميغابكسل بفتحة f/2.0 والثانية للعمق بدقة 2 ميغابكسل بفتحة f/2.4 لالتقاط صور بورتريه وتمويه الخلفية.

من الخلف هناك كاميرتين أيضاً، الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل بفتحة f/1.8 والثانية مطابقة للأمامية بدقة 8 ميغابكسل، ووضعت هواوي الكاميرتين عمودياً.

من حيث المعالج استخدمت الشركة معالجها الخاص Kirin 710 مع ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وخيارين من التخزين 64 و 218 غيغابايت بالإضافة لدعم بطاقة الذاكرة الخارجية.

يعمل الهاتف ببطارية 4000 ميلي أمبير، ولعلّ السلبية الأكبر فيه هي اعتماده على نسخة Android Pie بواجهة EMUI 9.1.

لم يكشف عن سعره وموعد توفره بباقي الأسواق العربية.