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27 تطبيق و 34 لعبة متاحة مجانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 27 تطبيق و 34 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة متاحة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- English Dictionary Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- BioCazaMobile – Sport and Commercial Hunting : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BioCítricos – Management for citrus crops : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BioEquidos – Manage your Equine livestock. : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BioPescaMobile – Sport and Commercial Fishing : السعر الحقيقي 6.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BioRabbits – Manage your Rabbit cattle. : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fnetchat Messenger : With Free Video & Audio Call : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Maxytube Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Modbus Monitor Advanced : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Expense Tracker: How much can I spend? Premium : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Meeting Notes Taker – Recorder, memo and minutes : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pro QR & Barcode Scanner PDF417 scanner, reader : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- RIDBC Auslan Tutor : السعر الحقيقي 15.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Superscript numeric keypad : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Partiture Live – Complete Musicians’ App : السعر الحقيقي 10$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Superflual English Dictionary – English Dictionary : السعر الحقيقي 10$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Black Pie Theme for EMUI 9 / 9.1 /10 Huawei/Honor : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Oscuro Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- TranspaRED EMUI 10 Theme for Huawei and Honor : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Falling Flowers Red – Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Prism Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- 24 cities | Xperia™ Theme – every hour one city : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Back to Lollipop Xperia Theme for those who boring : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- cell pattern | Xperia™ Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- dark | Xperia™ Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Golden lines | Xperia™ Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- love | Xperia™ Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- Infinity Heroes VIP : Idle RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- King Rivals Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Lemegeton Master Edition : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Calc Fast : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Crazy Halloween Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Idle Poo Factory VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Sword Warriors Premium: Heroes Fight – Epic Action : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- WoodBox : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- College Days – Summer Break : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Kamikazee Dice Score Card : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- NEW Math puzzles 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Oh My Wordz Trivia Game, Anagram Words & Math Quiz : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- 8 Guns Portals : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dungeon Shooter : The Forgotten Temple : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Farm – Animal Sounds : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Jungle – Animal Sounds : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- League of Stickman 2-Sword Demon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Mystery Tiles : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Playtime 🌟 3 games for kids : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Preschool 🦊Memory Match 🐔 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Superhero Robot Premium: Hero Fight – Offline RPG : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Laser Labyrinth : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Chess Art for Kids (No Ads) – Bagatur Engine : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Devil Twins: Super VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Hero Evolution : SP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- NEW Logic & Math Puzzles PRO 2020 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Amethlion – open world RPG adventure! : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.