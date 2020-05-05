منصة Instabug المصرية تحصل على استثمار بقيمة 5 ملايين دولار

أغلقت منصة Instabug المصرية جولة استثمارية بقيمة 5 ملايين دولار تهدف لتعزيز توسعها في السوق العالمي.

أعلنت منصة Instabug المصرية المتخصصة في الكشف عن أعطال ومشاكل التطبيقات في الهواتف الذكية، إغلاقها جولة استثمارية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي بقيادة شركة Accel ومشاركة عدد من المستثمرين الأفراد.

تتيح المنصة للمطورين التواصل مع مستخدمي تطبيقاتهم على الهواتف الذكية لمتابعة أي مشاكل أو أعطال تواجههم لتحسين جودة الخدمة، وذلك من خلال طرق سهلة تتيح للمستخدمين التبليغ عن الأخطاء التي تظهر لهم بجانب استبيانات يتم أخذها منهم. ويتم هذا الأمر من خلال إضافة رمز برمجي إلى حزمة SDK للتطبيق.

تأسست فكرة المنصة عام 2012 عن طريق الثنائي عمر جبر ومعتز سليمان كمشروع تخرج في الجامعة من مرحلة البكالوريوس، لكنهما قررا الاستمرار في مشروعهما بعد التخرج لينتهي بهم الحال بإغلاق جولة استثمارية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي بعد زيادة العائدات 120% خلال العام الأخير، وزيادة الاستخدام 45% منذ يناير 2020.

وتستفيد العديد من التطبيقات العالمية الشهيرة من خدمات Instabug، بينها 28 تطبيقًا من أعلى 100 تطبيق على متجر آبل للتطبيقات. وتتعاون معها شركات كبرى كذلك مثل سامسونج، باي بال، تويوتا، ياهوو، فودافون، ون بلس، وغيرها.

وتأتي هذه الزيادة في هذه الأرقام بعد استحواذ قامت جوجل على Crashlytics واستحواذ مايكروسوفت على HockeyApp، وهما أهم المنافسين في السوق. ما جعلها تستقطب الكثير من عملاء الشركتين في الفترة الأخيرة.

المصدر:

Forbes