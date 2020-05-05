منصة النشر الإلكتروني ضاد توسع نطاق أعمالها وتطلق قسم البرامج الصوتية

أطلقت منصة ضاد لنشر المحتوى الصوتي العربي قسم جديد مخصص للبرامج الصوتية لكافة مستخدميها حول العالم؛ حيث كانت المنصة مقتصرة سابقاً على نشر الكتب الصوتية بطريقة سهلة ومسلية للمستخدمين.

وبهذا الإطلاق تدخل المنصة إلى تخصص جديد في سوق التدوين الصوتي الواعد عبر توفير برامج صوتية متنوعة تستهدف أذواق الجمهور على اختلافها؛ حيث تناقش هذه البرامج مواضيعاً تخصيصة وأخرى عامة منها ما يتعلق بالمرأة وريادة الأعمال إلى الحكايات التي تنتمي لمناطق وحقب تاريحية مختلفة.

فيما علقت الأستاذة منال العميري المديرة التنفيذية لمنصة ضاد على هذه الخطوة قائلةً: ” بأن ضائقة كورونا، استدعتنا على تعجيل الحلول لأجل مستمعينا، حيث أننا في هذه الأوضاع، نحتاج لمحتوى يسهم في تقليل التوتر، ويساعد على قضائنا الوقت الطويل فيما هو نافع ومسلي ومفيد”

وأضافت: “بأن برامجنا تعتمد بشكل خاص على تقديم حلول عملية لمشكلات قد تواجه ريادي الأعمال، أو الحياة اليومية التي تواجه الناس العاديين، مثل القلق.. “

ومن ضمن البرامج التي أطلقتها المنصة ما تشمله القائمة التالية:

خُطى: برنامج يتناول تفسير القرآن الكريم و قصص الصحابة و التابعين.

برنامج يتناول تفسير القرآن الكريم و قصص الصحابة و التابعين. سعى: عن السعي الحثيث لتصل بمشاريعك الخاصة إلى أقصى نجاحاتها، تعلم لتعرف ..

آن: عن اللحظة الراهنة، واللحظة التي بين أيدينا، قبل الغد، وبعد الأمس، والمرهونة بما نقوم به الآن، حديث من المرأة عن المرأة وما يدور في داخلها ومعها من أحداث

سكون: الاسترخاء أشد صعوبة من الإنفعال، وهذه الأولى تحتاج لتعلم لأنها لا تأتي دون محاولات متكررة،و للوصول لنقطة عميقة من الهدوء والسكون، تحتاج لعدد من التمارين وكم من المعرفة، هنا ستتعرفون أكثر على السكون.

حكاوي يمنية: يبدو أن “الموضوع، ظاهر من عنوانه” وفعلاً هي حكايا وأساطير شعبيات تروى من اليمن قصة قصة، تعرفوا على ماتجهلونه ومالا تعرفونه عن اليمن وأهله.

وهنالك غيرها العديد من البرامج الصوتية التي توفرها المنصة وتناقش كم واسع من المواضيع حيث يمكنكم الإطلاع عليها عبر الانضمام لاشتراكات منصة ضاد على أندرويد وiOS مع العلم أن جميع الضادبرامج ستكون مجانية بشكل كامل لجميع المستخجمين خلال الشهرين القادمين.