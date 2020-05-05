مايكروسوفت ترفع الحد الأقصى للمشاركين في دردشة Teams إلى 250

بعد قرار جوجل إتاحة خدمتها Meet للتواصل الجماعي مجاناً لكافة المستخدمين، استشعرت مايكروسوفت بخطر المنافس الجديد وبدأت برفع الحد الأقصى لعدد المشاركين في المحادثة النصية على خدمتها Teams ليصل إلى 250 شخص.

سابقاً كان بإمكان 100 شخص فقط التواصل معاً في محادثة نصية واحدة عبر Teams، وبالرغم من رفع العدد، لكن مازال لدى المستخدم نفس خيارات التحكم بالإشعارات لمنع وصولها بكثافة.

وبعد بلوغ عدد المشاركين في المحادثة 20 شخص، تتوقف العديد من المزايا عن العمل مثل الرد التلقائي ورسائل الحالة ومؤشر الكتابة وإشعارات الوصول والقراءة وغيرها.

لايمكن لمدراء المحادثات الجماعية تحديد عدد المشاركين في المحادثة، ويبقى الحد الأقصى للمكالمات هو 20. وكانت قد رفعت الشركة حد المتصلين معاً في مكالمة مرئية إلى 9.

كانت مايكروسوفت قد كشفت الأسبوع الماضي عن وصول عدد المستخدمين النشطين يومياً في خدمتها إلى 75 مليون شخص، مرتفعاً عن 44 مليون قبل شهر واحد فقط.

ونمت كل خدمات التواصل والعمل الجماعي خلال أزمة كورونا، لكن كانت خدمة سلاك الأقل نمواً حيث حصلت على 9 آلاف مشترك مدفوع فقط خلال الفترة ما بين فبراير و 25 مارس.