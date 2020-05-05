لعبتي DEEMO II و Soul of Eden متاحتان الآن للتسجيل المسبق في أندرويد

لعبتي DEEMO II و Soul of Eden قادمتان على أندرويد وهما جاهزتين الآن للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي.

يشتهر استوديو Rayark International بسلسلة ألعاب الإيقاع Cytus، ومع ذلك فلدى الاستوديو عنوان آخر وشهير باسم Implosion – Never Lose Hope، من ناحيته لعبة Cytus ليست الوحيدة في مجالها، حيث هناك اللعبة الأخرى DEEMO التي حققت نجاحًا مبهرًا منذ إطلاقها عام 2013، وبعد سبع سنوات من الإطلاق، أصبح من الواضح الآن بوجود جزء ثاني من اللعبة، وقد تم إدراجه مؤخرًا على متجر جوجل بلاي للتسجيل المسبق، محاذاة بلعبة أخرى حملة اسم Soul of Eden.

فيما يخص الجزء الثاني DEEMO II، وكما هو ملاحظ من المقطع الدعائي أدناه، فاللعبة قادمة برسوم وتأثيرات متحركة قوية، مع عدم توضيح طريقة العمل، وكل ما نعرفه هو أن المستخدم سيلعب دور فتاة تتحد مع كائن غريب بهدف إنقاذ العالم.

أما العنوان الآخر، Soul of Eden فسوف يكون قائم على بطاقات RTS، وكما هو الحال مع قائمة الألعاب الشبيهة في متجر جوجل بلاي، سيكون دورك هو استدعاء القوات للقتال تلقائيًا في ساحة المعركة، وكل ذلك لمعرفة من يمكنه إسقاط قوات الخصم أولاً، وسيكون هناك أكثر من 100 بطاقة للاختيار من بينها عند إنشاء مجموعتك، ويمكن أن تتضمن كل مجموعة 30 بطاقة، على أن يكون لديك أربعة فصائل للاختيار من بينها عند بناء الفريق.

أخيرًا، ليس هناك موعد محدد لإطلاق اللعبتين رسميًا لجميع المستخدمين، ولكن هما الآن متاحتان للتسجيل المسبق، وفور اطلاق العناوين سيتم إشعارك بذلك.

التسجيل المسبق في لعبة DEEMO II.

التسجيل المسبق في لعبة Soul of Eden.