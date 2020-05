تويتر تختبر خاصية جديدة لمحاربة التنمر والألفاظ المسيئة في الردود

تختبر شركة تويتر خاصية جديدة على منصتها تأتي مع سعيها المستمر في محاربة التنمر والتحرش والمضايقات؛ حيث تختبر الشركة ميزة إعادة التفكير قبل الرد على التغريدات “rethink” أي تنبه المستخدم لإعادة النظر قبل إرسال تغريدته في حال احتمالية احتوائها على كلمات مسيئة.

حيث قالت المنصة عبر حساب الدعم Twitter Support ” أننا نقوم بإجراء اختبارات ضيقة على الخاصية الجديدة على نسخة iOS من التطبيق من أجل تعزيز الخيارات أمام مستخدم لمراجعة رده قبل النشر في حال استخدامه للغة ومصطلحات مسيئة”.

فيما جاء تفسير هذه المنصة لدافع إطلاق مثل هذه الخاصية بقولها أنه عند احتدام الأمور ربما يقوم الشخص بقول أشياء لا يعنيها للوخلة الأولى لذلك كان خيار اختبار خاصية إعادة النظر قبل الرد مطروحاً.

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

