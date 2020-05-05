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تويتر تختبر خاصية جديدة لمحاربة التنمر والألفاظ المسيئة في الردود

محمود قنديل 5 مايو 2020
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تويتر تختبر خاصية جديدة لمحاربة التنمر والألفاظ المسيئة في الردود

تختبر شركة تويتر خاصية جديدة على منصتها تأتي مع سعيها المستمر في محاربة التنمر والتحرش والمضايقات؛ حيث تختبر الشركة ميزة إعادة التفكير قبل الرد على التغريدات “rethink” أي تنبه المستخدم لإعادة النظر قبل إرسال تغريدته في حال احتمالية احتوائها على كلمات مسيئة.

حيث قالت المنصة عبر حساب الدعم Twitter Support ” أننا نقوم بإجراء اختبارات ضيقة على الخاصية الجديدة على نسخة iOS من التطبيق من أجل تعزيز الخيارات أمام مستخدم لمراجعة رده قبل النشر في حال استخدامه للغة ومصطلحات مسيئة”.

فيما جاء تفسير هذه المنصة لدافع إطلاق مثل هذه الخاصية بقولها أنه عند احتدام الأمور ربما يقوم الشخص بقول أشياء لا يعنيها للوخلة الأولى لذلك كان خيار اختبار خاصية إعادة النظر قبل الرد مطروحاً.

فيما تذكرنا هذه الخطوة من تويتر بالميوة التي قدمتها انستجرام العام الماضي عبر تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي لالتقاط التعلقيات التي تحتوى على ألفاظ مسيئة قبل طرحها حيث يتم سؤال المستخدم بإعادة النظر وتدقيق المحتوى المراد التعليق به.

ومن جهة أخرى لو أمعنا النظر في الحاصية قليلاً يمكن أن نرى أن هذه الميزة قد تكون بديل مستقبلي مقبول من المنصة  عن خيار تحرير التغريدة الذي تطالب به فئة واسعة من الجمهور؛ لكن لكل تأكيد بعد تغيير ما يلزم ليناسب هذا الغرض.

المصدر

Twitter Support

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