تمبلر تحذف 4.47 مليون تدوينة معاد نشرها تحرض على الكراهية

تمبلر مازالت تعمل لجعل المكان أكثر ودًا بالتخلص من محتوى الكراهية والعنصرية وتحذف 4.47 مليون تدوينة معاد نشرها.

أعلنت منصة تمبلر عن بدء حذف 4.47 مليون تدوينة معاد نشرها من المستخدمين تحرض على الكراهية وتنشر العنصرية بين مجتمعها.

تقول تمبلر أن التدوينات أو المحتوى الذي سيتم حذفه هو بالأساس محتوى كان يتم نشره من آلاف المستخدمين على صفحاتهم أو مدوناتهم الشخصية على المنصة وكان يروج إلى العنصرية والنازية. المدونات التي روجت للنازية تم حظرها من المنصة، لذا فإن العملية المتبقية تمتد لتصل جميع التدوينات المعاد نشرها من المستخدمين الآخرين لنفس المحتوى.

وتعزو الشركة السبب لحذف التدوينات المعاد نشرها، إلى كون المحتوى مازال يتناقل في المنصة وبالتالي استمرار الأفكار بالظهور على السطح.

كما أنها ربما تقوم بالمستقبل بإيقاف جميع الحسابات التي تعيد نشر مثل هذه الأفكار لأي من الحسابات الجديدة المروجة للعنصرية.

كانت منصة تمبلر من أكثر المنصات الواعدة في عالم المحتوى عند إطلاقها، لكن بعد استحواذ ياهوو عليها تراجعت إلى أبعد حد، لتقوم شركة فرايزون الاستحواذ عليها قبل عام من الآن تقريبًا، بعدها خسرت الشركة مئات الملايين من المستخدمين بعد حظر المحتوى الإباحي وحظر تنزيل تطبيقها على متجري آبل وجوجل بلاي ثم عودته لاحقًا.

يُشار أن تمبلر مملوكة الآن لشركة أوتوماتيك المطورة لمنصة ووردبريس المعروفة والتي تعمل عليها ملايين المواقع العالمية.

المصدر:

Tumblr Staff