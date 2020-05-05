إنتل تستحوذ على شركة خدمات المواصلات Moovit لتعزيز تطوير تقنيات القيادة

استحواذ إنتل على خدمات مطورة تطبيقات المواصلات Moovit يعزز جهودها في تطوير تقنيات السيارات والقيادة.

أعلنت شركة إنتل اليوم، عن استحواذها على شركة المواصلات Moovit مقابل نحو 900 مليون دولار أمريكي، بعد شائعات الأيام الماضية.

تعمل Moovit على جمع معلومات من المواصلات والطرق من المشغلين المتعاقدين معها ومجتمعها الكبير من المستخدمين للحصول على معلومات حول حالة الطرق في الوقت الفعلي لحظة بلحظة وتزويد مستخدميها بالبيانات، حيث تمتلك أكثر من 800 مليون مستخدم وخدمة مواصلات حول العالم في أكثر من 3,000 مدينة مختلفة في 102 دولة.

تقول إنتل أن الاستحواذ الجديد سيساعدها بتطوير تقنيات القيادة والقيادة الذاتية بمساعدة الشركة التي استحوذت عليها في وقت سابق، Mobileye.

كانت إنتل قد استحوذت على Mobileye عام 2017 مقابل 15.3 مليار دولار، وأصبحت تقنياتها الآن متاحة على أكثر من 300 طراز سيارة مختلف لأكثر من 25 شركة إنتاج سيارات عالمية؛ أهمها شركة فولكس فاجن الألمانية التي تمتلك العديد من العلامات التجارية المعروفة.

توفر أنظمة Mobileye للسيارات العاملة بها معلومات وافية حول الطرق والمواصلات وخيارات تحكم عديدة، وبالتالي تحسين جودة القيادة الذاتية فيها.

ستساعد Moovit في منح Mobileye البيانات اللازمة لتطوير تقنيات القيادة الذاتية وتوقع حالة الطرق والمواصلات من خلال تلك البيانات.

يُشار أن استحواذ إنتل الجديد سيستمر بالعمل كعلامة تجارية منفصلة ولن ينضم فريقه للشركة الأم في الوقت الحالي.

المصدر:

Intel