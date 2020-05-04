مايكروسوفت تؤكد أن نسخة Windows 10X ستصل للحواسب المحمولة

بسبب فيروس كورونا تغيرت الكثير من خطط الشركات، ومن بينها مايكروسوفت التي قررت إعادة تركيزها بشأن نظام التشغيل ويندوز 10 بنسخته الخاصة للأجهزة ثنائية الشاشات Windows 10X، حيث أنها تخطط لإتاحتها للحواسب المحمولة العادية ذات الشاشة الواحدة.

كانت مايكروسوفت قد كشفت عن Windows 10X في اكتوبر الماضي، لكن تغير الكثير منذ ذلك الوقت، وتقول الشركة أن النظام صمم ليستفيد من المرونة، وقوة الخدمات السحابية، وهذا ما سيوفره Windows 10X في الحواسب المحمولة.

لم تذكر الشركة أية تفاصيل زمنية عن موعد توفرWindows 10X سواء للحواسب الثنائية الشاشات كما كان مخططاً، أم للحواسب المحمولة بشاشة واحدة كما هو جديد الآن.

لكن المؤكد أن مايكروسوفت في البداية ستوفر النظام على الحواسب المحمولة وذلك بالشراكة مع الشركات المصنعة للحواسب.

يذكر أن مايكروسوفت شهدت نمو في استخدام نظام التشغيل ويندوز بنحو 75% سنوياً، حيث أصبح العديد من المستخدمين يقضون وقت أطول على حواسبهم وأجهزة إكس بوكس العاملة بويندوز 10. يأتي ذلك بعد فترة قريبة من إعلان وصول نظام التشغيل إلى مليار مستخدم نشط حول العالم.

كانت مايكروسوفت قد صممت ويندوز 10 إكس الجديد ليعمل على جهازها Surface Neo الذي يتميز بوجود شاشتين. وعملت الشركة على تبسيط نظام التشغيل وإزالة بعض الخصائص وجعله بواجهة مناسبة للأجهزة بشاشتين، لاسيما قائمة ابدأ التي تغطي كامل الشاشة.