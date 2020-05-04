فايرفوكس تطلق خدمة البريد الإلكتروني المؤقت Firefox Private Relay

لابدّ أنك مررت بهذا الموقف مئات المرات من قبل، تطلب إحدى الخدمات عنوان بريدك الالكتروني للتسجيل فيها أو لتنزيل شيء ما، ثم تغرقك بالرسائل الترويجية وربما تبيع عنوانك لجهة أخرى, ومن هنا ظهرت أهمية خدمات البريد الإلكتروني المؤقت، وآخر اللاعبين الجدد هو فايرفوكس.

أعلنت موزيلا عن إطلاق إضافة خاصة بمتصفح فايرفوكس تتيح للمستخدمين الحصول على عناوين بريد الكتروني مؤقت لاستخدامها في مثل هذه الظروف.

تقوم الإضافة بعرض زر خاص بجانب شريط إدراج عنوانك البريدي في الاستمارات ومن خلال الضغط عليه يتم توليد عنوان بريدي مؤقت يمكنك إدراجه وستتلقى الرسائل البريدية في صندوق بريدك الحقيقي، لكن بدون أن تعطيهم عنوانك، انما العنوان المؤقت.

في كل مرة تسجّل فيها بموقع ما، فإن الخدمة ستولّد لك عنوان بريد الكتروني مؤقت، ويمكنك حذفه في أي وقت تريده، وهنا اختلافه عن أشهر الخدمات التي عادة ما تمنحك وقت معين مثل 10 دقائق أو 45 دقيقة قابلة للتمديد.

حالياً الإضافة متاحة بنسخة تجريبية وتحتاج لدعوة للتسجيل فيها واستخدامها، وقبل نهاية العام الجاري ستطلق رسمياً للجميع بنسخة نهائية.

يمكن الحصول عليها من متجر الإضافات، كما أنها مفتوحة المصدر.