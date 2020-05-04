استقالة نائب رئيس AWS لطرد شركته محتجين على إجراءت السلامة في المستودعات

استقال Tim Bray نائب رئيس أمازون ويب سيرفسيز (AWS) من منصبه احتجاجاً على طرد شركته لمجموعة من العاملين الذين انتقدوا اجراءات الأمان والسلامة المتعلقة بفايروس كورونا داخل المستودعات.

حيث قال أن يرى اتباع الشركة لأسلوب الطرد جاء لمعاقبة المبلغين عن خروقات العمل بكونهم يرون أن إجراءات السلامة التي تتبعها أمازون للوقاية من كورونا غير كافية؛ مع تأكيده بالمقابل على أن الشركة صبت جهوداً كبيرة في تطبيق اجراءات السلامة في مستودعاتها.

وحسب موقع The Verge فإن Bray قد نوه إلى أن قسمه السابق يتعامل مع الموظفين بطريقة حسنة وإنهم كانوا فعلاً يقوولون الحقيقة إلا أن هناك نهج مسموم يعزز إقصاء الناقدين؛ مما جعله بترك منصبه كونه يزدري هذا الفعل واستمراره على رأس عمله يعني موافقته على مثل هذه الممارسات.

كما أشار Bray إلى تاريخ الشركة من عمليات الطرد أو التلويح والتهديد بالطرد والتي جاءت بغالبيتها في سياق انتقاد العاملين لممارسات للشركة؛ ومنها أن عدد من الطواقم العاملة قالت أن أمازون هددت بطردهم على إثر احتجاجات متعلقة بتغير المناخ؛ بينما تم طرد المعترضين على اجرءات السلامة في الشركة بخصوص فايروس كورونا.

وكانت أمازون قد علقت لموقع Engadget على الحدث حيث قالت بأن الطرد المتعلق باحتجاجات تغير المناخ جاء لكون الموظفين المشاركين قد انتكهوا سياسات الاتصال الخارجي للشركة؛ بينما المحتجين على إجراءات السلامة بكوفيد-19 قد تم طردهم لعدم التزامهم بقوانين التباعد الاجتماعي.

فيما قال Bray أن مثل هذه المزاعم لا تنطلي عليه في الوقت الذي كان من الأولى أن تضع الشركة شروطاً وقواعد للمشاركة أو الاعتراض بدلاً من طرد جميع أولئك العاملين بكل بساطة.

المصدر

The Verge