آبل تحدّث ماك بوك برو 13 بوصة بمعالج أسرع وضعف سعة التخزين

أعلنت شركة آبل عن إطلاق إصدار جديد من حاسبها المحمول ماك بوك برو من قياس 13 بوصة الصغير يتميز باستخدام لوحة المفاتيح الجديدة Magic Keyboard مع أداء أسرع وتخزين مضاعف.

استخدمت آبل معالجات الجيل العاشر ما يعطي تحسن في الأداء بنحو 80% في معالجة الرسوميات، مع ذاكرة عشوائية 16 غيغابايت من نوع 3733MHz ومعالج رباعي النوى، تضمن أداء قوي وجديد في حواسب ماك بوك برو.

كانت آبل قد قدمت نفس تقنية لوحة المفاتيح في الإصدار الكبير ماك بوك برو 16 بوصة، وبعدها أضافتها إلى ماك بوك آير، والآن وصلت آلية المقص بمسافة انتقال 1 ملمتر إلى الحاسب الأصغر.

كما تدعم لوحة المفاتيح وجود زر حقيقي للخروج ESC بجانب شريط اللمس وحساس البصمة.

تتميز حواسب ماك بوك بأقراص تخزين SSD لها سرعة قراءة كبيرة تصل حتى 3 غيغابايت في الثانية. والآن ضاعفت آبل مساحة التخزين المتاحة في حواسبها الصغيرة من ماك بوك برو لتبدأ من 256 غيغابايت وتتوفر حتى 4 تيرابايت من أقراص SSD.

أما أداء الجهاز مع تقنية Turbo Boost من إنتل في معالجاتها رباعية النوى من الجيل العاشر تعطي سرعة حتى 4.1 غيغاهرتز. كذلك هناك تحسينات في معالج الرسوميات بنحو 80% بحيث يمكنك تحرير فيديوهات 4K ومعالجتها بسرعة وسلاسة. كما يدعم الجهاز التوصل إلى شاشة خارجية بدقة 6K.

من حيث الذاكرة العشوائية فإنها تعمل بتردد 3733MHz وتوفر خياري 16 و 32 غيغابايت لتحصل على أداء أسرع 50% لاسيما عند تحرير الصور في فوتوشوب.

أما الشاشة فإنها تعطي سطوع 500 nits مع طيف ألوان أوسع P3 وتقنية True Tone توفر لك 4 ملايين بكسل.

سيتوفر الحاسب للبيع بسعر يبدأ من 1299 دولار منذ اليوم يمكن طلبه من المتجر الالكتروني وسيتاح بعد أسبوع في المتاجر.