تطبيق TVUsage الجديد يأتي بأدوت الرفاهية الرقمية على أجهزة تلفاز أندرويد

جديد التطبيقات TVUsage والذي يُقدّم أدوات الرفاهية الرقمية وحظر التطبيقات من على أندرويد TV.

في الآونة الأخيرة، اعتمدت الشركات الكبرى أمثال جوجل وآبل وغيرها أدوات للحد من إدمان استخدام الهواتف الذكية، والتي أطلق عليها مصطلح “الرفاهية الرقمية”، وعبر هذه الأدوات يمكن للمستخدم مراقبة وقت استخدام التطبيقات وتفعيل وضع التركيز لتجنب التشتت وضبط المؤقتات على التطبيقات وأكثر من ذلك بكثير.

TVUsage هو تطبيق جديد يُوفّر أدوات الرفاهية الرقمية وحظر التطبيقات على أندرويد TV وذلك للمساعدة في فهم المستخدم لعادات استخداماته اليومية والأسبوعية للتطبيقات المختلفة المثبتة على التلفاز الذكي.

من ناحيته أيضًا، يدعم التطبيق عرض الرسم البياني للاستخدام لآخر 3 أيام، مع إمكانية تعيين الحد الزمني اليومي للشاشة وتقديم إشعار عندما يحين وقت إيقاف تشغيل التلفاز، كما ويتيح التطبيق حظر أي تطبيق مثبت، وفتح أي تطبيق وإعداداته مباشرة من شاشة التفاصيل واستبعاد أي تطبيق إذا لم تكن مهتمًا بتتبع استخدامه.

أخيرًا، تطبيق TVUsage متاح لنظام أندرويد مجانًا مدعومًا بمشتريات اختيارية، ويكفي للاستفادة منه أن يكون إصدارك أندرويد 5.1 فأحدث، مع الإشارة أن هناك تباين في دعم المميزات وذلك بناءً على نوع التلفاز.

تحميل تطبيق TVUsage على أندرويد.