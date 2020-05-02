شاومي تجمع بيانات المستخدمين حتى في وضع التصفح الخفي

لو كنت تستخدم هاتف ذكي من شاومي، على الأرجح عليك اعتماد متصفح خارجي يختلف عن المتصفح الرسمي المدمج به، لأن الشركة تجمع بيانات أكثر من اللازم عن مستخدميها حتى مع استخدام وضع التصفح الخفي.

كشف باحثون أمنيون أن متصفح Mi Browser بنسخته العادية والمطورة تجمع بيانات عن كل المواقع التي يزورها المستخدم بما فيها عمليات البحث على محركات البحث حتى التي تراعي الخصوصية مثل DuckDuckGo.

وأيضاً تهتم شاومي بمعرفة الأخبار التي يقرأها المستخدمين ضمن خاصية دفق الأخبار، ولا يكتفي بما يفعله على الانترنت، بل حتى ضمن الجهاز نفسه مثل المجلدات المفتوحة والشاشات التي تنقل ضمنها في قائمة الإعدادات.

والخطورة تكمن ليس فقط بجمع تلك البيانات، بل بإرسالها إلى مخدمات تقع في روسيا و سينغافورة من خلال عناوين نطاق تملكها الصين، حتى أن جزء من البيانات أرسلت إلى مخدمات استأجرتها شاومي من شركة علي بابا.

واكتشف الباحث الأمني Gabi Cirlig هذه العمليات أثناء استخدام هاتفه Redmi Note 8، لكن لدى مراجعة نظام التشغيل لهواتف أخرى مثل Xiaomi MI 10, Xiaomi Redmi K20, Xiaomi Mi MIX 3 تبين وجودها أيضاً، ومن المحتمل أن تكون موجودة في المزيد من هواتف الشركة.

من جهتها أنكرت شاومي تلك الإدعاءات وأوضحت أن كل البيانات يتم نقلها بطريقة مشفرة ومجهولة، لكن تمكن الباحث الأمني فك تشفير البيانات، وكذلك نشر مقطع فيديو يثبت كذب الشركة.

يذكر أن متصفح شاومي الأساسي يأتي محملاً مسبقاً في هواتف الشركة، ومتوفر على جوجل بلاي ولديه 15 مليون تحميل.