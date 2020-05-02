رقاقة اكسينوس 1000 تعمل بمعمارية AMD الرسومية وتوفر أداءً أقوى من سنابدراجون (تقرير)

أشار تقرير جديد إلى شراكة AMD وسامسونح التي تم إبرامها منتصف العام الماضي بما يتيح للأخيرة استخدام معمارية معالجات الشركة الأمريكية الرسومية في رقاقات اكسينوس؛ حيث أظهر موقع SamMobile تسريبات حول المعالج المركزي الرسومي المنتظر من سامسونج وبيانات مؤشر الأداء ” benchmark”

وحسب التقرير فإن AMD لا زالت تعمل على وحدات معالجة رسومية مخصصة لمعالجات سامسونج حيث سيتم دمجها في الرقاقة القادمة والتي من المتوقع أن تعمل بتقنية 5 نانو متر.

أما بالنسبة لنسخة اكسينوس التي ستعمل وفقاً للخطة والمعمارية الأمريكية الكورية المدمجة فهو رقاقة اكسينوس 1000، حيث جاءت تسريبات من GFXBench لمؤشر أداء الشريحة المستقلبية تشير إلى تحقيقها 181.8 إطار في اختبار Manhattan 3.1 أي ما يزيد عن كفاءة أداء معالج سنابدارجون 865 المتوافق مع رسومية Adreno 650 بمعدل 13%.

فيما حققت 138.25 و58 نقطة في اختباري Aztec Normal وAztec High على التوالي وحيث تعد النتائج أعلى بشكل ملحوظ من أخر معالجات شركة كوالكوم المنافس الشرس والمهمين على السوق.

وبأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار فإننا قد نرى اكسينوس 1000 أو أياً ما ستطلق عليه الشركة خلفاً لمعالج اكسينوس 990 في هواتف سامسونج خلال العام المقبل 2021.

وكان تقرير سابق قد أشار إلى عمل الشركة الكورية على شريحة جديدة بتقنية 6 نانو متر من المرجح أنها ستأتي مع سلسلة هواتف نوت 20 المزمع الكشف عنها في شهر اغسطس المقبل بحيث ستحمل اسم اكسينوس 992 على أن توفر أداءً أعلى من معالج سنابدراجون 865 المهين على الهواتف الراقية في الوقت الحالي.

المصدر

SamMobile