جديد التطبيقات: Clyma Weather يظهر توقعات الطقس ببساطة ووضوح

Clyma Weather أحدث تطبيقات الطقس المجانية والمتوفّرة حصرًا لمستخدمي أندرويد.

بعيدًا عن أداة الطقس الافتراضية التي يُوفّرها كل جهاز أندرويد، فغالبية المستخدمين يتوجّهون لأحد التطبيقات التابعة لجهات خارجية، Clyma Weather أحدث التطبيقات الجديدة في هذا المجال، ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن تطبيق يوفر تنبؤات الطقس للأيام السبعة المقبلة من خلال واجهة واضحة وبسيطة تتميز بالرسوم المتحركة المبهجة والألوان الزاهية.

وبشكل أكثر تفصيلًا، تُظهر لك الشاشة الرئيسية للتطبيق بيانات الأرصاد الجوية للموقع المحدد والتي تشمل درجة الحرارة الحقيقية والمدروسة، ودرجة الحرارة الدنيا والقصوى، واحتمال هطول الأمطار، ونسبة الرطوبة، والضغط الجوي، وسرعة الرياح، وكل ذلك في الوقت الحالي، وبالتمرير لأسفل، ستتمكّن من العثور على التوقعات للأيام السبعة المقبلة.

كما ويُوفر Clyma Weather سمات مختلفة مع دعم السمة الداكنة لشاشات OLED وأيضًا للسمات الداكنة على مستوى النظام على أندرويد 10، ومن إعدادات التطبيق يمكنك اختيار وحدات القياس، وهناك أيضًا ويدجت في ثلاثة أحجام مختلفة، ولضمان توقعات طقس أكثر دقة، يستعين التطبيق بثلاث مزودي مستقلين ومشهورين وهم “Dark Sky، OpenWeatherMap، Weatherbit”.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد بشكل مجاني مدعومًا بإعلانات قابلة للإزالة من خلال شراء الإصدار المدفوع، مع فتح المزيد من الأدوات الأخرى، على أن يتطلب التطبيق إصدار أندرويد 5.0 فأحدث للاستفادة منه.

تحميل تطبيق Clyma Weather عبر متجر جوجل بلاي.