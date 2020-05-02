إذا كان هاتفك ذو شاشة كبيرة فتطبيق Quick Cursor يُهمك

Quick Cursor تطبيق جديد تم تطويره خصيصًا لأصحاب الهواتف ذات الشاشات الكبيرة.

عندما يتعلق الأمر بالشاشات الكبيرة فعلى الأقل هناك صعوبة في مسك الهاتف ناهيك عن صعوبة اللمس والتصفّح، لحسن الحظ هناك العديد من الأدوات سواء القادمة مع الهاتف أو التي يُستعان بها من متجر جوجل بلاي، والتي بالنهاية تؤدي إلى تسهيل العملية برمتها، Quick Cursor أحدث هذه التطبيقات ومن النظرة الأولى له يمكننا القول بأنه يستحق التحميل.

وهنا يمكننا تعريف التطبيق بأنه عبارة عم أداة تسمح باستخدام الأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة بشكل أكثر راحة، وذلك بالاستعانو بمؤشر مشابه لمؤشر الحاسوب، حيث يمكن التحكم في المؤشر بإصبع واحد أو بيد واحدة وبكل بسهولة.

ولتنشيط المؤشر، ما عليك سوى التمرير من الجانب الأيسر أو الأيمن من النصف السفلي من الشاشة، وبعد ذلك يمكنك سحب المتتبع باستخدام النصف السفلي من الشاشة لتحريك المؤشر ولمس المتتبع للنقر، على أن يختفي المتتبع بعد فترة من عدم النشاط وأثناء استخدام المؤشر يمكنك لمسه لفتح قائمة الإعدادات السريعة.

أخيرًا، تطبيق Quick Cursor متوفّر للتحميل على أندرويد مجّانًا، مع وجود نسخة مدفوعة، من خلالها يتم فتح المزيد من الميزات، كالقدرة على تخصيص حجم وموضع المؤشر، وتخصيص مظهر المتتبع أو المؤشر، أو حتى توسيع الإشعارات أو الإعدادات السريعة، فضلًا عن تنشيط النقرات الطويلة مع المؤشر، وتخصيص الاهتزازات والتعليقات المرئية وأكثر من ذلك، ويكفي للاستفادة منه أن يكون هاتفك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Quick Cursor على أندرويد.