أحدث إصدار تجريبي من تطبيق VLC يأتي الآن بشريط تنقل سفلي جديد وأكثر

يحصل تطبيق VLC الغني عن التعريف على تحديث تجريبي جديد وأوجد فيه شريط تنقل وقائمة مشاركة جديدين.

على مدار العامين الماضيين، تم التخلي على شريط التنقل السفلي لصالح الإيماءات، ومع ذلك، يُفضّل الكثير من المستخدمين شريط التنقل عن هذه الإيماءات، الآن تطبيق VLC ينضم إلى القائمة، حيث في أحدث إصدار تجريبي للتطبيق يحمل رقم VLC 3.3 يحتوى الآن على واجهة بنموذج تنقل محدث مع بعض الميزات الأخرى.

وعلى عكس بعض التطبيقات التي اعتمدت نموذج التنقل المبوب السفلي، لا يترك VLC مجال لدرج التنقل، حيث ببساطة تم إزالته وتم ضغط أو دمج جميع خياراته في علامات تبويب سفلية، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، حيث هناك أيضًا إجراء مشاركة جديد في الأسفل، ومع النقر على خيار المشاركة ستظهر لك واجهة المشاركة الافتراضية الخاصة بالنظام.

وأثناء تشغيل مقطع فيديو، يمكنك الآن العثور على “معلومات الفيديو” في القائمة، على أن يتم عرض تفاصيل حول برنامج ترميز الفيديو ودقة الوضوح والتفاصيل الأخرى التي قد تكون ذات فائدة، والأهم من ذلك تحتوي هذه القائمة أيضًا على رسم بياني لمعدل البيانات للفيديو أثناء تشغيله.

أخيرًا، يمكنك تحميل تحديث VLC 3.3 التجريبي بالانضمام لمجتمع التطبيق على متجر جوجل بلاي، أو عبر التحميل الجانبي وذلك بواسطة ملف الـ apk الخاص بالتطبيق من هنا.