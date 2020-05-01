يوتيوب تطلق ميزة تصفح المقاطع حسب الموضوع

لو أردت مشاهدة فيديوهات من يوتيوب حول موضوع معين، لكنك لاتريد البحث بكلمة مفتاحية، بل ما يرشحه لك يوتيوب من مقاطع، الآن أصبح هذا متاحاً عبر ميزة الموضوعات Topics والتي ستعرض لك مقاطع فيديو ضمن اهتمامك الذي اخترته.

ستلاحظ ظهور مجموعة مواضيع مقترحة على شكل كلمات مفتاحية، يمكنك الضغط على أي واحدة منها ويقوم يوتيوب بعرض المقاطع المتعلقة بها. وهذه الميزة تعمل حالياً على الويب وكذلك نسخة iOS فقط.

وسيظهر شريط الموضوعات للاختبار من بينها أثناء تصفحك في الواجهة الرئيسية، وكذلك فوق قسم ما التالي، ولايشترط أن تكون المقاطع التي تقترحها الموضوعات من قنوات تتابعها حصراً.

بالاستفادة من سجل مشاهداتك وإعجاباتك وتفاعلك السابق مع المقاطع، فإن يوتيوب يعرف ما المناسب لك ويقترحه للمشاهدة ضمن الموضوع الذي اخترته.

الميزة حالياً تدعم عدة لغات لكن ليس من بينها العربية، فهي تدعم الإنكليزية والفرنسية والبرتغالية والاسبانية.

وتوجه الانتقادات دائماً لنظام المقترحات لدى يوتيوب كونه يخرج كثيراً عن المعتاد والمتوقع فيقترح مقاطع بمواضيع بعيدة كلياً عمّ تبحث عنه وتشاهده. ولنأمل أن هذه الخاصية تساعد المستخدمين باستكشاف محتوى جيد حول مواضيع اهتمامهم المختلفة بطريقة جديدة تختلف عن البحث بكلمات مفتاحية.

يذكر أن تويتر أطلقت مؤخراً ميزة مشابهة تدعى أيضاً الموضوعات بحيث يمكنك اختيار الموضوعات التي تهمك فيعرض لك تغريدات تتعلق بها حتى من أشخاص لا تتابعهم.