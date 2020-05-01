منظمة إيكان تمنع شركة خاصة من التحكم بنطاقات org.

رفض مجلس إدارة منظمة إيكان المسؤولة عن إدارة نطاقات المستوى العلوي طلب مقدم من قبل شركة خاصة لبيعها حقوق التحكم بنطاقات org. التي عادة ما تستخدمها المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية.

وكانت شركة الاستثمار Ethos Capital قد تقدمت بطلب حصولها على حقوق نطاقات org. مقابل مبلغ 1.1 مليار دولار.

ويعتبر هذا الرفض نصراً للشركات غير الربحية والعديد من الناشطين من منظمات المجتمع المدني وصنّاع القرار الذين كانوا يطالبون بمنع الصفقة منذ بداياتها.

وراجعت منظمة إيكان مئات المستندات المتعلقة بالصفقة، وكذلك رأي النائب العام في كاليفورنيا، فضلاً عن تعليقات الرأي العام، وبالنتيجة توصلت إلى رفض الطلب.

وفي حال حصلت شركة Ethos Capital على حقوق الملكية والسيطرة على نطاقات org. كان بإمكانها تعديل شروط منح الحصول على تلك النطاقات، وكذلك التحكم بأسعارها وشركات حجز النطاقات التي بإمكانها التعامل معها.

ومن أبرز المخاطر التي كانت تدور حول الصفقة أن شركة Ethos Capital غير معروفة، ولا أحد يعرف موظفيها، حيث أنها تذكر أسماء موظفين اثنين فقط فيها، وكانت ستعتمد على ديون وقروض بنحو 350 مليون دولار لتمويل الصفقة. وتعتبر من الشركات الوهمية التي تتخذ في جزيرة موريشيوس مقراً لها وتأسست في العام الماضي.

وتوجد هناك أكثر من 10 مليون موقع ويب يعمل بنطاق org. تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات.