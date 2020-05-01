تطبيق جيميل يحصل على ملخص عمليات الشراء والرحلات كما هو الحال في الويب

في تحديث يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، أصبح تطبيق جيميل يدعم ملخص لعمليات الشراء والرحلات.

إذا كنت تستخدم Gmail “جيميل” بكثرة على الويب، فربما تكون الميزة الجديدة في تطبيق الخدمة مألوفة لك، حيث يظهر الآن لمستخدمي أندرويد و iOS، ملخص جديد قائم على البطاقات يُظهر أشياء مثل عمليات الشراء وتفاصيل رحلة الطيران أسفل سطر الموضوع من رسائل البريد الإلكتروني، وهذا كما هو الحال في إصدار سطح المكتب والويب من جيميل.

وأكثر تفصيلًا، ستعرض لك البطاقات الجديدة الآن جميع المعلومات المتعلقة بالإيصال التي تتوقعها، مع تفاصيل مثل الشركة والتواريخ ذات الصلة وقائمة مفصلة، مع الإشارة أن النماذج التي تقدمها جوجل لتحليل البيانات من رسائل البريد الإلكتروني تختلف فيما بينها من حيث المظهر.

كما وتتضمن تفاصيل الرحلة أشياء مثل رقم التأكيد الخاص بك واسم الراكب ومدة الرحلة وأوقات الإقلاع والهبوط، وجميع هذه البيانات مقسمة على أساس كل رحلة.

أخيرًا، يبدو أن هذه الإضافة غير مرتبطة بإصدار معين من التطبيق، لذا فهي على الأرجح من جهة الخادم، ومع ذلك يُفضّل تحميل أحدث إصدار من التطبيق سواء على أندرويد أو iOS.

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