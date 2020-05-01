تطبيق الخرائط والملاحة Waze يُقدّم الآن ميزة ارشادات المسارات

من على أحدث نسخة تجريبية، أخيرًا تطبيق خدمة Waze يُقدّم إرشادات المسار.

إذا كنت سائق فأنت تعلم بالضبط ما أقصده، وهو إدراكك وأنت تقود سيارتك في أقصى اليسار بينما كنت بحاجة إلى الاتجاه نحو اليمين، هنا ولتجنب المخاطر على الطريق، يتم الاستعانة بانظمة الملاحة التي بدورها تتضمن نظام توجيه، والمثير للدهشة أن خدمة Waze التي تعد على رأس الهرم في هذا المجال، لم تكن تدعم هذا الأمر حتى يومنا هذا.

والآن، يبدو أن الأمور في Waze تتجه إلى دعم هذا الخيار، حيث تختبر الشركة حاليًا هذه الميزة في تطبيقها على أندرويد، فيما يتعلق بفكرتها، وكما هو الحال مع خرائط جوجل والعديد من خدمات التنقل الأخرى، سيعرض لك تطبيق Waze الممرات أو المسارات المختلفة في أعلى الشاشة ويسلط الضوء على المسارات التي يجب أن تأخذها.

أخيرًا، نظرًا لأن الوظيفة لم يتم بعد بلورتها بالكامل، فقد يبدو التنفيذ النهائي مختلفًا، خاصة بالنظر إلى أن السهم قد لا يكون من السهل تمييزه أثناء القيادة، لذلك من المتوقع جدًا ان يكون هناك تغيّرات عند إطلاق التحديث للجميع.

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