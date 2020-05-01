إيرادات خدمات آبل تصل لرقم قياسي وتراجع مبيعات الأجهزة في الربع المالي الأخير

نتائج الربع المالي الأخير لشركة آبل تُظهر تراجع مبيعات الأجهزة ووصول خدمات الشركة رقم قياسي في إيرادات الخدمات.

أعلنت شركة آبل قبل قليل عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2020 والتي تغطي فترة بداية يناير حتى نهاية مارس. وقد شهدت النتائج تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 58.3 مليار دولار أمريكي وزيادة قدرها 1% فقط عن العام الماضي بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات وعلى الرغم من تراجع مبيعات قسم الأجهزة.

تمكنت آبل من تحقيق 13.3 مليار دولار كإيرادات لقسم الخدمات وبزيادة 2.2 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

لكن على الجهة المقابلة، فقد تراجعت مبيعات قسم الأجهزة وفي مقدمتها هواتف آيفون؛ حيث بلغت قيمة المبيعات 28.9 مليار دولار في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع 31 ميار دولار في نفس الفترة من 2019. فيما تمكنت الشركة من تحقيق مبيعات بقيمة 4.37 مليار دولار من أجهزة آيباد و5.35 مليار دولار من أجهزة ماك، ومبيعات بقيمة 6.3 مليار دولار من الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكي والاكسسوارات الأخرى.

وكما اعتدنا خلال الفترة القليلة الماضية، لم تعلن آبل عن عدد الأجهزة المباعة بالفترة واكتفت بالحديث عن قيمة المبيعات الإجمالية.

كانت الشركة توقعت إيرادات تصل بين 63 مليار دولار و67 مليار دولار خلال الربع الثاني، لكن فيروس كورونا غير التوقعات.

يُشار أن تيم كوك، المدير التنفيذي لآبل، سبق وتحدث عن صعوبة الوصول للتوقعات المرجوة بعد تبعات فيروس كورونا الاقتصادية.

المصدر:

Apple