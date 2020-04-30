في ربعها الأول تويتر تحقق إيرادات 808 مليون دولار ورقم قياسي جديد للمستخدمين

أعلنت شركة تويتر عن نتائحها المالية للربع الأول 2020 بتحقيقها إيرادات إجمالية بلغت 808 مليون دولار بارتفاع سنوي 3%؛ مع تسجيلها رقم قياسي للمستخدم اليومي النشط بلغ 166 مليون.

وأوضحت الشركة أن إيرادات الإعلانات في المنصة بلغت 682 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي؛ موضحة أن إيراداتها كانت كما هو متوقع خلال شهري يناير وفبراير لكن مع تفشي الفايروس وفي الفترة ما بين 11-31 مارس شهدت انخفاضاً في الإيرادات من الإعلانات بنسبة 27% عن الربع الأول 2019.

فيما جاءت الإيرادات من قسم ترخيص البيانات والمصارد الأخرى بارتفاع بلغ 17% عن الربع المالي الأول من العام الماضي 2019 بمبلغ 125 مليون دولار؛ حيث أشارت الشركة إلى توقعها أن يشهد هذا القسم نمواً ثابتاً على طول العام الجاري.

وعلى هامش المصاريف التشغيلية سجلت الشركة خسارة بقدر 7 مليون دولار ما شكل -1% من إجمالي الإيردادت بالمقارنة مع دخل تشغيلي 94 مليون دولار وهامش تشغيل 12% في عام 2019 ليكن بذلك إجمالي الخسارة 8 مليون دولار بهامش صافي -1%.

أما بالنسة لأعداد المستخدمين فقد سجلت المنصة رقماً قياسياً بـ 166 مليون مستخدم يومي نشط بنسبة ارتفاع بلغت 24% خلال فترة الجائحة؛ حيث قفز عداد المستخدمين من 134 مليون بداية العام متخطياًَ بذلك العدد الذي سجلته المنصة لنفس الربع من العام الماضي والذي بلغ حينها 152 مليون.

لكن مع هذه الارتفاع قالت الشركة أن أعداد المستخدمين النشطيين تشهد ثباتاً في الوقت الحالي مع مكوت المستخدمين في البيوت والاعتياد على روتينهم اليومي الجديد.

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