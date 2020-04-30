شركة TieLabs تطلق إضافة ووردبريس لعرض احصائيات فيروس كورونا

الشركة العربية المتخصصة في ووردبريس TieLabs تطلق إضافة عالمية لعرض احصائيات إصابات فيروس كورونا حول العالم.

أعلنت TieLabs ، الشركة العربية الرائدة في تطوير قوالب وملحقات ووردبريس، عن إطلاق مبادرة عالمية تتمثل في تطوير إضافة لعرض احصائيات فيروس كورونا حول العالم بشكل مفصل وتخصيص ريعها للمؤسسات والهيئات الخيرية التي تدعم المتضررين من تفشي المرض.

تتميز الإضافة الجديدة، WPCOVID-19، بكونها تتيح للمستخدمين عرض الاحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا بشكل مفصل وأشكال مختلفة مع خيارات تخصيص الألوان وشكل العرض، بجانب تحديد نوعية البلدان والبيانات التي يرغبون بعرضها على كل موقع.

وبهذا الخصوص، قال فؤاد بدوي، مؤسس TieLabs: “أطلقنا الأسبوع الماضي مشروع ومبادرة جديدة. وفرنا إضافة ووردبريس تعرض احصائيات مفصلة وبأشكال وطرق كثيرة بحيث تتيح لأصحاب المواقع استخدامها لعرض البيانات لزوارهم.” وأضاف بدوي: “سيذهب دخل المشروع بالكامل كتبرعات للهيئات والمنظمات الداعمة للمتضررين من كورونا، لذلك وضعنا جميع تفاصيل المبيعات للإضافة على الموقع بشكل عام حتى يتمكن أي شخص من رؤيتها.”

تحمل إضافة WPCOVID-19 تصميمًا بسيطًا مع أنماط مختلفة يمكن الاختيار بينها أو التعديل عليها بما يتناسب مع كل موقع، وتضيف الوضع الداكن ليتسنى لأصحاب المواقع الاختيار وفقًا لتصميمات مواقعهم.

الإضافة تتيح للمستخدمين اختيار البلدان التي يرغبون بعرض احصاءاتها من خلال تحديد دولة أو عدة دول معًا لإظهارها بالموقع. وتأتي باللغة الإنجليزية كلغة افتراضية، لكن ما يميزها هو إمكانية ترجمة جميع المصطلحات بكل سهولة وإظهارها بأي لغة تناسب الموقع.

ويمكن تلخيص مزايا إضافة WPCOVID-19 في التالي:

بساطة التصميم وإمكانية التحكم به.

دعم الوضع الداكن.

اختيار بلد أو عدة بلدان لعرض احصاءاتها.

دعم الودجيت.

تحديث البيانات تلقائيًا.

أما بالحديث عن الاشتراك بالإضافة، فهي متاحة بمقابل مادي سيذهب مباشرة لدعم المؤسسات الخيرية، وضمن 4 خطط اشتراكات وفقًا للحاجة.

خطط الاشتراك:

خطة المدونين “Goodness” بترخيص لموقع واحد وبسعر 19 دولارًا سنويًا.

خطة أصحاب العمل الحر “Largesse” بترخيص 10 مواقع وبسعر 49 دولارًا سنويًا.

خطة مطورو قوالب ووردبريس “Generosity” بترخيص لعدد لا محدود من المواقع ضمن قالب واحد وبسعر 99 دولارًا سنويًا.

خطة الوكالات “Nobleness” بترخيص لعدد لا محدود من المواقع والقوالب ودعم مدى الحياة باشتراك لمرة واحدة بسعر 199 دولارًا.

يمكن تحميل نسخة (ديمو) باللغة العربية من هنا.