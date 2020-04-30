زووم تتراجع عن إعلانها بوصولها إلى 300 مليون مستخدم نشط يومياً

قبل أسبوع تقريباً كشفت خدمة المكالمات والمؤتمرات المرئية الجماعية زووم أنها بلغت رقم قياسي جديد بعدد مستخدميها النشطين يومياً وهو 300 مليون، لكن هذا لم يكن دقيقاً واليوم تراجعت عن الإدعاء.

قامت خدمة زووم بتعديل الخبر المنشور في مدونتها لتحوله من 300 مليون مستخدم نشط يومياً إلى 300 مليون مشارك في الاجتماعات.

هناك فرق كبير بين التوصيفين لنفس الرقم، ففي الحالة الأولى يقصد بها عدد المستخدمين الفريدين الذين يستخدمون الخدمة يومياً، وهو المؤشر الأكثر دقة وتستخدمه كل الشركات، أما الثاني فيعني عدد المشاركين بالمكالمات، فلو أجريت خلال اليوم أكثر من مكالمة جماعية، فإنه يتم حسابك أكثر من مرة.

وبالتدقيق تبين أن زووم قامت بتصحيح توصيف الرقم بعد يوم واحد فقط من نشر المقالة على موقعها. وصرّحت الشركة أنها أشارت للمشاركين كمستخدمين بدون قصد، وقامت بعدها بتصحيح ذلك.

وشهدت خدمة زووم نمو مفاجئ وكبير في عدد مستخدميها الجدد والنشطين يومياً حتى وصل إلى 300 مليون “مشارك” في المكالمات وسطياً يومياً.

بالمثل فإن خدمة Teams من مايكروسوفت لديها 75 مليون مستخدم نشط يومياً، بنمو 70%، ويجري هؤلاء 200 مليون اجتماع يومياً.

بالمقابل فإن Google Meet التي توفرت مجاناً بدءاً من الأمس لديها 100 مليون مشارك يومياً، وتضيف الخدمة 3 مليون مستخدم جديد كل يوم.