أدوات جديدة من تويتر تتيح للباحثين دراسة التغريدات المتعلقة بفيروس كورونا

تويتر تكشف عن أدوات جديدة تستهدف الباحثين لمساعدتهم على الوصول للتغريدات ذات الصلة مع فيروس كورونا.

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق أدوات جديدة موجهة للباحثين والمطورين تتيح لهم الوصول السهل لعشرات الملايين من التغريدات اليومية العامة حول فيروس كورونا لتتبع تطورات المرض والوقوف على صحة المعلومات من عدمها، وذلك من خلال تطبيقات API والمواقع المخصصة.

يمكن للأدوات الجديدة مساعدة المطورين والباحثين على دراسة تغريدات المستخدمين العامة بشكل أفضل لتتبع وضع انتشار المرض والمعلومات التي يتم نشرها ومعرفة الأخبار المزيفة أو الكاذبة من غيرها. حيث ستوفر الأدوات عشرات الملايين من التغريدات اليومية المتعلقة بمرض كوفيد-19 وفيروس كورونا في مكان واحد لجعل الاطلاع عليها أكثر سلاسة.

يمكن للراغبين من المطورين والباحثين الاستفادة من الأدوات الجديدة من خلال التقديم للحصول على API مجاني عبر هذا الرابط، لكن يتوجب عليهم أن يكونوا على معرفة مسبقة بكيفية استخدام بيانات تويتر ووجود بنية تحتية مناسبة لتخزين ومعالجة عشرات الملايين من التغريدات اليومية وتحليلها.

تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع سعي تويتر لمساعدة المؤسسات والحكومات في مواجهة فيروس كورونا المتفشي حول العالم، حيث سبق لها تطوير أدوات لمحاربة الأخبار المضللة حول الفيروس، فيما قام مؤسس الشبكة، جاك دورسي، بالتبرع بأكثر من ربع ثروته لمواجهة الفيروس.

يُشار أن تويتر تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 808 مليون دولار والوصول إلى 166 مليون مستخدم نشط يوميًا في الربع المالي الأخير.

المصدر:

Twitter