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7 تطبيقات و 38 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 7 تطبيقات و 38 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة ألعاب و تطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
7 تطبيقات:
- Debby App: Daily Budget Tracker, Money Saver : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Medical ID – In Case of Emergency (ICE) : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- RubikCalcPRO: Programmable Calculator (PRO) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- My Sheet Music – Sheet music viewer, music scanner : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Pure and clean AOSP Launcher3 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Greeting Photo Editor- Photo frame and Wishes app : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Raya Black Icon Pack – 100% Black : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
38 لعبة:
- Hairy Phonics 2 : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Hills Legend: Action-horror (HD) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Project Alnilam : السعر الحقيقي 1.39$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Super God Blade VIP : Spin the Ultimate Top! : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Winter War : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Archery Physics Apple Shooting Challenge : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Blossom Clicker VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Spaceship VIP – Galaxy Battle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Monkey GO Happy : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sudoku Pro : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- The Zamazingo – Dark Puzzle Adventure Land : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Tower of Infinity VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Chicken Tournament : السعر الحقيقي 2$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Add and subtract within 20 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Adding Fractions Math Game : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Adding Fractions Math Trainer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Addition and subtraction up to 10 in German : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Buff Knight – Idle RPG Runner : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dividing Fractions : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dividing Fractions Math Game : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Fourth grade Math – Multiplication : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Fourth grade Math skills – Division : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Math up to 100 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Math Shot : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Math Shot Add and Subtract within 20 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Math Shot Add and Subtract within 100 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Mermaid Treasure Hunting(No ads) – Match3 puzzle : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Multiplication Tables : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Multiplication Tables 10×10 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Multiplying Fractions : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Multiplying Fractions Trainer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- New Math Puzzles 2020 PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Operations with integers – 6th grade math skills : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Subtract Fractions Trainer : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Sudoku Deluxe VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Third grade Math skills – Fractions and Decimals : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.s in ?