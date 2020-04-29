واتساب على أندرويد يدعم الآن تشغيل المقاطع الدعائية لعروض نتفليكس داخل المحادثات

يتم الآن تشغيل المقاطع الدعائية لعروض نتفليكس داخل محادثات واتساب تمامًا مثل مقاطع فيديو يوتيوب وفيس بوك.

لفترة طويلة، كان من الممكن تشغيل مقاطع الفيديو المشتركة على يوتيوب أو فيس بوك أو إنستجرام مباشرة في مشغل “الصورة داخل صورة” داخل واتساب، الآن تنضم نتفليكس “Netflix” للقائمة، حيث عند مشاركة رابط لعرض أو فيلم من منصة البث، ستتمكن أنت والمستلم من مشاهدة المقطع الدعائي “إذا كان متاح” داخل محادثات واتساب.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فتوجّه إلى صفحة المحتوى في نتفليكس وحدد خيار مشاركة، وعند اختيار واتساب كهدف، سيتم تقديم المقطع الدعائي للمحتوى، بعد ذلك ستتمكن من مشاهدته مباشرة في تطبيق الدردشة، كما ولن تحتاج حتى للمشاركة من نتفليكس نفسها، فقط يكفي لصق الرابط.

وكما هو الحال مع مقاطع الفيديو الأخرى، سيتوقف الفيديو بمجرد الخروج من الدردشة، لذا ضع في اعتبارك إذا كنت تريد تشغيل العرض بصورة داخل صورة على مستوى النظام، فسيتعين عليك اتباع المسار القديم، وذلك بالضغط على الرابط المشترك وحدد المقطع الدعائي الذي ترغب في عرضه من خلال نتفليكس.

أخيرًا، هذه الإضافة متاحة حاليًا من على إصدار WhatsApp 2.20.123 فأحدث، وإذا لم تجده حتى الآن فعليك الانتظار لأيام قليلة أخرى، أو ببساطة حمّل ملف الـ APK من هنا، ومن المعروف ان هذه الإضافة متاح منذ العام الماضي على iOS.