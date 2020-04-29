واتساب تخطط لإقراض المال للمستخدمين في الهند

طموحات واتساب في تقديم الخدمات المالية في الهند تتجاوز فكرة الوساطة بين المستخدمين لإرسال الأموال، بل تفكر الآن بالتحول إلى بنك بحيث تقرض المال أيضاً.

تقدمت واتساب بطلب حكومي رسمي للترخيص لتقديم خدمات مالية بحيث تقدم المال أو تمنح الائتمان مع وبدون ضمانات وحماية وذلك للزبائن وغيرهم.

وتمنع القوانين في الهند من أن تقدم واتساب أية خدمات مصرفية كونها ليست مؤسسة مصرفية انما خدمة تواصل فوري. لذا سيحتم عليها التعاون مع أحد المصارف الموجودة في الهند لتقديم تلك الخدمات عبر تطبيقها.

جهود واتساب المالية في الهند ظهرت بشكل واضح عام 2018 عندما بدأت باختبار واجهة الدفع الموحدة وذلك على عينة من المستخدمين حجمها مليون مستخدم. لكن التشريعات والقوانين طبقت الكثير من القيود والموانع عليها، لذا غيرت واتساب توجهها إلى إطلاق خدمة دفع خاصة بها ولم تحصل على التراخيص اللازمة.

لدى واتساب 400 مليون مستخدم في الهند التي تعتبر من أكبر وأهم أسواقها الدولية، لذا هناك فرصة كبيرة أمامها لمنافسة الخدمات المالية الرقمية عبر الهواتف الذكية مثل Paytm, PhonePe وحتى Tez من جوجل.

وكانت فيس بوك قد استثمرت الأسبوع الماضي مبلغ 5.9 مليار دولار في أكبر شركة اتصالات هندية Jio وستقوم هذه الصفقة على جعل واتساب منصة رئيسية في عدة استخدامات منها طلب مشتريات البقالة من متجر JioMart التابع للشركة.

يذكر أن أمازون أطلقت بالأمس خدمة Pay Later في الهند والتي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات برصيد حتى 260 دولار تقريباً ودفع قيمتها لاحقاً.

وبحسب دراسة أجراها بنك Credit Suisse فإن قطاع الدفع الرقمي في الهند قد يصل حجمه إلى تريليون دولار بحلول عام 2023.