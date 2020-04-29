سامسونج تعمل على معالج لسلسة نوت 20 بتقنية 6 نانومتر

معالج جديد تخطط سامسونج لإطلاقه مع سلسلة نوت 20 للوصول لمستوى معالج كوالكوم سنابدراغون 865 أو أعلى.

بعد إطلاق سلسلة جالكسي S20 مع معالج سنابدراغون 865 من كوالكوم في 3 أسواق ومعالج اكسينوس 990 في باقي العالم، وانتقاد سامسونج لهذا الأمر بسبب الفارق بين المعالجين، يبدو أن الشركة تحاول تصحيح الأمر من خلال إطلاق نسخة محدثة من معالجاتها بتقنية 6 نانومتر مع سلسلة نوت 20 للوصول أو تخطى مستوى معالج كوالكوم.

كانت الكثير من الانتقادات قد طالت شركة سامسونج بسبب استخدامها معالجات أفضل من أخرى في أسواق محدودة، حيث أن اختبار الأداء لمعالج كوالكوم كان يعطي نتائج أعلى بفارق واضح مقارنة مع المعالج الذي تنتجه الشركة الكورية بنفسها، ما جعلها في موقف محرج لهذا الأمر والذي تسبب في ظهور مشاكل على السطح في قسم المعالجات خاصة بعد سحب نسخ اكسينوس من السوق الكوري وتعويض المستخدمين بمعالجات كوالكوم.

المعالج الجديد ستطلق عليه الشركة اسم اكسينوس 992 ” Exynos 992″ وسيوفر أفضل أداء ممكن وفقًا للتقارير وربما يتخطى معالج سنابدراغون 865، كما أنه سيوفر من استهلاك الطاقة دون التأثير على حرارة الهواتف وهي من المشاكل الرئيسية التي عانى منها المستخدمين مع نسخة 990.

يُشار أن المعالج السابق من سامسونج كان مبنيًا على تقنية 7 نانومتر، فيما سيعمل المعالج الجديد على معمارية بتقنية 6 نانومتر لتقديم أفضل أداء.

المصدر:

ZDNet Korea