جوجل تطلق خدمتها للمكالمات المرئية الجماعية Google Meet مجاناً للجميع

أعلنت جوجل أنها ستتيح خدمتها للمؤتمرات المرئية والمكالمات الجماعية Google Meet مجاناً للجميع بعد أن تتطلب من المستخدمين أن يكونوا مشتركين في حزمة G Suite المدفوعة، الآن أصبحت متاحة مجاناً للجميع بدون أية شروط.

بدءاً من اليوم وتدريجياً خلال الأسابيع القادمة ستتوفر خدمة جوجل Google Meet لكافة المستخدمين وبدون قيود. وإن أردت الحصول على تنبيه بتوفرها لحسابك، عليك التسجيل من خلال هذه الصفحة.

بدءاً من اكتوبر المقبل ستطبق جوجل بعض القيود مثل طول المكالمة لن يزيد عن 60 دقيقة، كما لن تسمح بأكثر من 100 مشارك في نفس الجلسة. وستبقى بإمكانك استخدام خاصية مشاركة الشاشة والترجمة في الزمن الفعلي.

بالطبع تحتاج لتوفر حساب جوجل وتسجيل الدخول فيه للإنضمام لأية مكالمة مرئية، وهذا ما قد يؤثر نوعاً ما على قدرة الخدمة على المنافسة أمام خدمات أخرى أسهل بالانضمام مثل سكايب و زووم.

تعوّل جوجل على الأمان العالي لمنصتها وتقول أنها عملت على تطوير ذلك عبر خبرات متراكمة لسنوات طويلة ما جعل خدمتها موثوقة ومستخدمة من قبل المدارس والحكومات والشركات حول العالم.

يذكر أن خدمة Meet نمت بنحو 30 ضعف خلال الفترة الأخيرة واستضافت جوجل 3 مليارات دقيقة اتصال مرئي، كما ينضم يومياً 3 مليون مستخدم جديد للخدمة. ووسطياً هناك أكثر من 100 مليون شخص يجرون اجتماعاتهم عبر الخدمة يومياً.