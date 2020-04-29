ببجي موبايل تُطرح أدوات وفعاليات جديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك

فعاليات و أدوات جديدة من ببجي موبايل للترحيب بشهر رمضان في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن إطلاق فعاليات وملابس جديدة تحمل طابع شرق أوسطي في لعبتها الشهيرة للترحيب ببداية شهر رمضان المبارك ودعمًا لحملة البقاء في المنزل ومبادرات التباعد الاجتماعي العالمية.

ستتاح للاعبي ببجي فرصة إنجاز المهام عبر جمع التمر الذي يمكن استبداله في اللعبة بالمكافآت والأدوات. كما ستقام فعالية رمضانية عبر تسجيل الدخول للعبة والتي ستكافئ اللاعبين الذين يسجلون دخولهم لسبع أيام متتالية بفانوس دائم كجائزة.

وستتوفر الملابس والأدوات الجديدة بشكل حصري في الصندوق الرمضاني الذي يضم ملابس وأسلحة ذات طابع عربي، حيث استُلهمت الأدوات من التصاميم العربية التقليدية لإضفاء لمسة شرق أوسطية على تجربة اللعب الكلاسيكية في ساحة المعركة.

وبجانب ذلك، ستمنح عجلة الحظ اللاعبين فرصة الفوز بأدوات تمنحهم تجربة لعب ذات أسلوب فاخر عبر الألبسة والأدوات والسيارات المرصعة بالمجوهرات الراقية.

وبهذا الخصوص، قال فنسنت وانغ، المدير العام لقسم النشر العالمي للعبة في تنسنت جيمز: “نودّ أن نشكر عشاق اللعبة على دعمهم المستمر خلال العامين الماضيين. وصحيح أن الحواجز المادية تفصل بيننا وبين أصدقاءنا لكن هذا لا يعني عدم استطاعتنا التواصل بطرق ذات مغزى من خلال حبنا المشترك للألعاب. ولذلك نشجع جميع لاعبي ببجي موبايل على الحفاظ على صحتهم من خلال البقاء في المنزل واتباع نصائح المجتمع الطبي. لنُظهر روحنا التعاونية من خلال الاستمرار في الاستمتاع بلعبة ببجي موبايل بطريقة ممتعة وصحية.”

تقول ببجي موبايل في بيانها أنها تشجع عشاق اللعبة واللاعبين حول العالم على استثمار شهر رمضان المبارك في قضاء الوقت مع العائلة والتأمل والتفاني والامتنان والكرم وتطوير الذات.

توفر ببجي موبايل منصة تجمع العائلة والأصدقاء للتواصل عبر الإنترنت خلال الشهر الكريم في أحداث وأنشطة يلونها الطابع الرمضاني والعربي، والتي صُممت ليستمتع بها اللاعبون بطريقة متوازنة ومسؤولة.

تتوفر للعبة للتنزيل بشكل مجاني، ويمكن الحصول عليها من الروابط بالأسفل:

لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد.

لمستخدمي نظام تشغيل iOS.