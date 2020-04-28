Piwag عبارة عن تطبيق لتحسين اكتشاف الألعاب في متجر جوجل بلاي

جديد التطبيقات Piwag والذي يُمكِن تعريفه بانه عبارة عن أداة معها ستُعيد تجربة البحث من على متجر جوجل بلاي.

على مر السنين، الكثير من المستخدمين لا يُحبّون كيفية تعامل متجر الأندرويد الرسمي جوجل بلاي مع اكتشاف الألعاب، وعلى الرغم من الشكاوي المستمرة، إلّا أن جوجل لم تفعل الكثير حيال هذا الأمر لتحسينه، ولكن مع تطبيق Piwag سيشعر المستخدمين بالسعادة، والذي ياختصار شديد يجعل من عملية الاكتشاف سهلة للغاية.

فإذا كنت ترغب بالعثور على الألعاب الجديدة؟ أو سئمت من الإعلانات وعمليات الشراء الزائدة داخل التطبيق؟ أو حتى مللت من رؤية نفس الألعاب في واجهة المتجر؟ مع هذا التطبيق سيختلف الأمر كليًا.

وذلك من خلال دعم التطبيق لتصفية الألهاب مع او بدون عمليات الشراء الداخلية، أو تصفية الألعاب حسب وجود الإعلانات من عدمها، أو حتى تصفية الألعاب حسب تصنيفاتها وشعبيتها، وهناك عامل التصفية حسب السعر، ومع الخيار الأخير يمكنك تحديد حد اقصى للسعر مما تتجنّب الزيادة في الدفع وأكثر.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح للتحميل مجّانًا، وبدون أي إعلانات أو مشتريات داخلية، ويكفي للاستفادة منه ان يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث، لذا إذا كنت سئمت من عدم كفاءة جوجل في هذا المجال ، فلماذا لا تجرب Piwag.

تحميل تطبيق Piwag على أندرويد.