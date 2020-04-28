Mullvad VPN تطبيق في بي أن جديد مفتوح المصدر تمامًا على أندرويد

جديد التطبيقات Mullvad VPN وكما يُشار في العنوان هو عبارة عن شبكة افتراضية خاصة مفتوحة المصدر في أندرويد.

عندما يتعلق الأمر بخدمات VPN على متجر جوجل بلاي، فهناك العشرات من هذه التطبيقات، وبعيدًا عن صدقها من عدمها، عادةً يبحث المستخدم على الأفضل له، Mullvad VPN أحدث التطبيقات التي هبطت على متجر جوجل بلاي في هذا المجال، وهو قادم بمزايا تجعله تستحق التحميل، ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن شبكة افتراضية خاصة مفتوحة المصدر.

ومن مميزات التطبيق، أنه لا يتطلب إنشاء حساب أو أي معلومات شخصية، ومن المفترض أن الخدمة او التطبيق لا تقوم بحفظ أي سجلات للنشاط، والأهم من ذلك وكما أشرنا في المقدمة، أن التطبيق مفتوح المصدر، لذا فإن خيار اختيار خدمة VPN مفتوحة المصدر هي خطوة أفضل بكثير من اختيار VPN بشكل عشوائي.

أخيرًا، تطبيق MullvadVPN متاح للتحميل مجّانًا وبدون عمليات شراء داخلية أو حتى إعلانات، وللاستفادة منه يجب ان يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Mullvad VPN على أندرويد.