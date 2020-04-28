فيفو تتفوق على سامسونج في الهند وتحتل المرتبة الثانية في مبيعات الهواتف

تفوقت فيفو الشركة الصينية التابعة لمجموعة BBK على سامسونج الكورية في عدد شحنات الهواتف في الهند خلال الربع الأول من العام الجاري حسب احصائيات شركة دراسة السوق Canalys.

حيث أشار تقرير الشركة إلى تضاعف مبيعات الشركة الصينية بمعدل سنوي في السوق الهندي لتحقق مبيعات في الربع الأول 2020 بلغت 6.7 مليون هاتف وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد شركة شاومي التي وصلت شحنات هواتفها لـ 10.3 مليون وحدة خلال نفس الربع.

وبهذه النسبة تكون علامة BBK التجارية قد وصلت للمساهمة بنسبة 20% من مجمل الهواتف المباعة في السوق الهندي خلال الربع الأخير؛ وشاومي بنسبة 30% حيث أن العدد الإجمالي للهواتف المباعة في السوق الهندي بلغ 33.5 مليون وهو ارتفاع بنسبة 12% عن نفس الربع من العام الماضي 2019، مع الأخذ بيعن الاعتبار حالة الحجر المنزلي التي بدأت السلطات تطبيقها في البلاد نهاية مارس الماضي.

أما سامسونج فقد انخفضت نسبة مساهمتها في السوق الهندي خلال الربع نفسه إلى 14% بإجمالي مبيعات 6.3 مليون هاتف لتكون بذلك في المرتبة الثالثة؛ حيث تلتها في الترتيب شركة ريلمي في المرتبة الرابعة بـ 3.9 مليون هاتف وفي المرتبة الخامسة شركة أوبو بـ 3.5 مليون هاتف.

وإذا ما نظرنا للإحصائية من زاوية أخرى نرى أن شركة BBK Electronics الصينية تسيطر على السوق الهندي بعلامتها التجارية فيفو وأوبو وريليمي مجتمعة بشحنات بلغت 14.1 مليون هاتف متفوقة بذلك على شاومي.

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المصدر

Canalys