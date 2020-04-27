لوسيد موتورز تعلن بدء الحجز المسبق على سيارتها الكهربائية في الشرق الأوسط

أعلنت شركة لوسيد موتورز عن فتح باب تلقي طلبات الحجز المسبق على سيارة “لوسيد أير” وهي أول سيارة سيدان من إنتاج الشركة.

والبداية ستكون في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب حجم السوق والطلب المتوقع على السيارات الكهربائية والمتقدمة تقنياً. وستتوسع لوسيد موتورز لاحقاً في أسواق المنطقة العربية.

وتبلغ رسوم الحجز المسبق حوالي 1000 دولار أو 3800 ريال سعودي أو درهم إماراتي، ومن المتوقع تسليم السيارات للعملاء أواخر العام القادم 2021.

وطورت لوسيد موتورز مجموعة توليد طاقة كهربائية متكاملة بتقنيات تمتلك ريادتها عالميا؛ بما في ذلك مجموعة البطارية، والمحركات، و البرمجيات والالكترونيات، وجميعها تعمل بجهد فائق يتجاوز 900 فولت لتحقيق مستوى عال من الكفاءة، لسيارة هي الأقوى على مستوى العالم بالنظر إلى حجمها ووزنها.

ومن المتوقع أن “لوسيد أير” ستقطع مسافة تتجاوز 400 ميل أو 644 كيلومتر دون الحاجة إلى شحن البطارية وبقوة تصل إلى ألف حصان.

يشار إلى أن شركة “لوسيد موتورز” ستطلق نموذجها الانتاجي الأول للسيارة “لوسيد أير” خلال العام 2020 . وبالإضافة إلى الكشف عن التصميمات الداخلية والخارجية في شكلها النهائي.

ستعلن الشركة كذلك عن تفاصيل جديدة حول مواصفات الإنتاج والخصائص والكماليات المتاحة ومعلومات عن الأسعار. وتعكف الشركة حالياً على تطوير ما تستهدف أن تكون السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم بما في ذلك مجموعات البطاريات بكثافة طاقة غير مسبوقة والمحركات الكهربائية القوية بكل فعالية وكفاءة.

وصنعت الشركة أكثر من نصف عدد النماذج الأولية التجريبية (80 سيارة) من لوسيد أير في مقر الشركة بوادي السيليكون، وستستخدم خطوات الاختبار الشاملة مع التحقق من الديناميكيات الرئيسية للسيارة، فضلاً عن اختبارات الاصطدام والأمان لضمان سلامة الركاب داخل السيارة.

يذكر أن سيارة لوسيد آير قادرة على الوصول لسرعة 100 كيلومتر هلال 2.5 ثانية، وسيبدأ إنتاجها أواخر العام الجاري في مصنع الشركة الجديد في كاسا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية.