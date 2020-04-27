شاومي تطلق هاتف Mi 10 Youth بكاميرا تدعم 5 مستويات تقريب بصري

أعلنت شاومي رسمياً عن إطلاق هاتفها الموجه للشباب كما يشير اسمه Mi 10 Youth والذي يأتي بكاميرات مميزة تعطي 5 مستويات تقريب بصري مع بطارية كبيرة وبسعر رخيص نسبياً كالعادة.

هاتف Mi 10 Youth الجديد يشبه بشكل كبير مواصفات Mi 10 Lite 5G حيث أنه يدعم الجيل الخامس ومعالج سناب دراغون 765G وبشاشة قياسها 6.57 بوصة من نوع أموليد تحوي ضمنها حساس البصمة وبدقة Full HD بلس وتدعم حساسية لمس عالية 10 هرتز.

من الخلف هناك 4 كاميرات، واحدة telephoto تقدم 5 مستويات تقريب بصري و 50 مستوى تقريب رقمي وبدقة 8 ميغابكسل. كذلك تدعم التثبيت البصري ولم تكشف الشركة عن فتحة العدسة.

الكاميرا الرئيسية هي بدقة 48 ميغابكسل بفتحة f/1.8 وأخرى عريضة بدقة 8 ميغابكسل تتيح التصوير حتى 120 درجة بفتحة f/2.2 . وأخيراً كاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل مع دعم مسافة اقتراب ما بين 2-10 سنتيمتر.

يمكن للكاميرات تسجيل الفيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطار في الثانية، كما تدعم التصوير البطيئ بالدقة العالية 720P بسرعة 960 إطار في الثانية. ومن الأمام هناك كاميرا سيلفي 16 ميغابكسل بتصميم قطرة الماء.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة 4160 تدعم الشحن السريع 22.5 واط. بالرغم من إعلان شاومي عن الواجهة الجديدة، إلا أن هذا الهاتف سيأتي بواجهة MIUI 11 على أندرويد 10.

يتوفر الهاتف بأربعة خيارات من المواصفات حسب ذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية، كما هناك خمسة ألوان هي الأزرق – الأبيض – الأسود – الأخضر – البرتقالي. وسيتوفر للشراء بدءاً من 4 مايو بسعر يبدأ من 300 دولار ويصل حتى 400 دولار حسب المواصفات المطلوبة.