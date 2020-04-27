سامسونج تدعم Galaxy buds بإعدادات الصوت المحيطي والإقتران بويندوز 10

إذا كنت من مالكي سماعات سامسونج اللاسلكية Galaxy Buds فقد حان الوقت لتسمتع بميزات النسخة الأحدث + Galaxy Buds .

حيث أطلقت الشركة الكورية اليوم تحديثاً جديداً للنسحة الأصلية من سماعاتها اللاسلكية يحمل ميزات كانت مقتصرة فقط على نسخة البلس لتلقص بذلك الفجوة في المواصفات بين كلتا النسختين.

حيث أصبحت Galaxy Buds تدعم وظائف الصوت المحيطي والاقتران مع ويندوز 10؛ فقد قالت سامسونج أن مالكي السماعات الآن يملكون مزيداً من الخيارات للاستمتاع بتجربة الصوت المحيطي سواء بالتفعيل التلقائي أو أثناء ارتداء سماعة واحدة فقط.

بيما بدعم التحديث الاقتران مع نظام ويندوز 10 عبر بروتوكول Swift Pair لتكون عملية اتصال السماعات أكثر سلاسة وسهولة، أما التحديث الأخير فهو يأتي بإمكانية تخصيص الزر في السماعة لبدء تشغيل تطبيق سبوتيفاي الموسيقي وبالضغط مرة أخرى على الزر سيتم عرض قائمة من الاقتراحات الموسيقية.

وكما قلنا سابقاً هذا التحديث يأتي في سبيل تقليص الفجوة بين نسختي سماعات الأذنين من سامسونج لكنه في نفس الوقت لا يجعلهمها على نفس الدرجة من الأداء.

لتحميل التحديث الجديد يجب توفر نسخة أندرويد 5.0 أو ما فوق مع وجوب توفر أخر إصدارات تطبيق سامسونج للأجهزة القابلة للإرتداء Galaxy Wearable app.

المصدر

Engadget