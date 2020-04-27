آبل تؤجل البدء بإنتاج آيفون 12 لمدة شهر

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة آبل أجلت البدء بالإنتاج التجاري الكبير لهاتف آيفون 12 بحدود شهر كامل، ما يعني توفر كميات محدودة من الهاتف عند إطلاقه في أواخر سبتمبر.

ويأتي هذا التأجيل انعكاساً لما سببه فيروس كورون وتوقف المصانع وخطوط التجميع وشركات توريد المكونات.

ومن المتوقع أن تكشف آبل هذا العام عن أربعة هواتف آيفون بقياسات مختلفة تتراوح ما بين 5.4 إلى 6.7 بوصة ومنها بشاشة OLED.

وبفضل القدرة التصنيعية الكبيرة التي تتمتع بها شركة فوكسكون، فإنها قادرة على إنتاج آيفون في الصيف بكميات كبيرة تكفي الطلب الكبير فور إطلاق الهاتف في الأسواق، حيث تبدأ آبل بإتاحته في متاجرها ولدى الوكلاء في معظم دول العالم خلال اسبوع من إطلاقه.

وسيبدأ الإنتاج التجاري الكبير لآيفون 12 خلال الفترة الواقعة ما بين شهري يوليو ونهاية سبتمبر. وبهذا من المتوقع أن يكون هناك نقص في توفر الكميات الكافية من الهاتف بحلول موسم العطلات نهاية السنة.

هذه ليست المرة الأولى التي تعاني بها آبل من نقص الكميات المنتجة. ففي عام 2017 عندما أطلقت هاتف آيفون إكس مع هاتف آيفون 8، لم تتمكن من توفيره في المتاجر حتى شهر نوفمبر، أي بتأخير لمدة شهر أو أكثر.