شركة ون بلس تُسرح 20 موظفاً من العاملين في مكاتبها الأوروبية

سرحت شركة ون بلس الصينية عدداً من موظفيها العاملين في مكاتبها الإقليمية في القارة الأوروبية حيث بلغ العددي الاجمالي 20 موظقاً كما صرحت الشركة في مدونتها الرسمية أمس السبت.

وقال مدير التخطيط لشركة ون بلس في أوروبا Tuomas Lampen في الإعلان أن 20 موظفاً من ثلاث مكاتب اقليمية في القارة قد شملهم القرار؛ موضحاً أنهم في الفترة الحالية يسعون لإجراء تغيرات على المنظومة العاملة الحالية في أوروبا بغرض تبسيط عمليات الشركة مع الاستمرار في تلبية احتياجات جمهور المستخدمين المتنامي. وكما هو ظاهر ليس للأمر علاقة بفايروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية.

وحسب الاستراتيجية الجديدة فإن الشركة ستعين موظفين في بلدان شمال أوروبا “البلدن النوردية” واتحاد بنلوكس المتكون من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ؛ بينما ستقوم الشركة بإجراء تغيرات تنظيمة على هيكلتها في كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة البريطانية وهي الدول الثلاث التي ضمت النسبة الأكبر من الموظفين المسرحين بنسة تصل لحوالي 80% من إجمالي الكادر العامل فيها.

على أن تصبح العاصمة الفنلندية هلسنكي هي مقر شركة ون بلس الرئيسي في أوروبا في ظل تواجد مركز عملياتها السابق في العاصمة البريطانية لندن حسب موقع Engadget.

ويجدر بالذكر أن قرار الشركة الصينية جاء بعد وقت قصير من إعلانها عن سلسة هواتفها الرائدة ون بلس 8؛ حيث أعلنت عن نسختي ون بلس 8 وون بلس 8 برو.

مواضيع ذات صلة:

لانشر ون بلس يحصل على مُحوّل تطبيقات مُحدّث

المصدر

Engadget