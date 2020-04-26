خدمة نقل الملفات الغير محدودة Smash تصل أندرويد و iOS

بعد سنتين من توفّرها على الويب فقط، خدمة نقل الملفات Smash تصل كلٍ من مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

كان الظهول الأوّل لخدمة نقل الملفات Smash قبل ما يقارب السنتين من الآن، حيث كانت متوفّرة للاستخدام فقط على الويب، وكانت أوّل الخدمات التي تدعم نقل الملفات بدون حد للحجم، الآن أعلن القائمون عن الخدمة عن توفّرها كتطبيق مستقل على كلٍ من نظام تشغيل أندرويد و iOS.

بالتالي، سيتمكن المستخدمون الآن من نقل جميع أنواع الملفات بسهولة وأمان ومن أي مكان في العالم وبنقرات بسيطة، ويتمثّل ذلك أولًا في تحديد الملفات المُراد مشاركتها، وبمجرد اختيار الملفات سيتم بدء عملية النقل لخوادم الشركة، وبعد الانتهاء من ذلك، سيتم إنشار رابط من أجل مشاركته مع أحدهم، حيث عبر الرابط هذا سيتم استقبال الملفات.

ومن المميزات القادمة مع تطبيق Smash، أنه لا يوجد حد لحجم الملفات، كذلك عدم التأثير على جودة الملفات أو حتى وجود ضغط لها، على أن يكون رابط المشاركة متوفّر لحد أقصى 7 أيام من تاريخ استلامة.

أخيرًا، تطبيق Smash متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل، ولا يدعم أي مشتريات داخلية أو حتى إعلانات، ولتحميله انتقل لصفحة التحميل عبر المتجر المخصص لهاتفك من الأسفل، ولزيارة الخدمة على الويب انتقل من هنا.

تحميل تطبيق Smash على نظام تشغيل أندرويد.

تحميل تطبيق Smash على نظام تشغيل iOS.