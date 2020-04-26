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جوجل تختبر ميزة اقتراحات الحافظة في لوحتها Gboard

أحمد سعيد 26 أبريل 2020
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رصد عدد محدود من مستخدمي أندروريد ميزة اقتراحات الحافظة في الشريط العلوي للوحة مفاتيح Gboard من جوجل.

لوحة Gboard توفّر الدعم للكتابة بخط اليد لأكثر من 200 لغة
جوجل تختبر ميزة اقتراحات الحافظة في لوحتها Gboard

تختبر جوجل حاليًا طريقة أسهل للصق المحتوى بسرعة من الحافظة الخاصة بك في لوحة Gboard وبدون الضغط المُطوّل في حقل النص، وذلك عبر اختصار جديد في الشريط العلوي للوحة مما يجعل اللصق من الحافظة يتطلب نقرة واحدة فقط.

وكما أشرنا، تظهر هذه الميزة الجديدة في الشريط العلوي على Gboard حيث توجد الإعدادات وأزرار GIF والملصقات، وعلى غرار الاقتراحات التي تحصل عليها عند الكتابة، ستظهر اقتراحات الحافظة مع خلفية مستديرة رمادية، وستعرض مقتطفًا من المحتوى المنسوخ بجوار اختصار آخر يحتوي أحيانًا على رمز الحافظة، وفي أحيان أخرى يحتوي على نص “الحافظة”، والذي يأخذك إلى مدير الحافظة المدمج في لوحة المفاتيح.

جوجل تختبر ميزة اقتراحات الحافظة في لوحتها Gboard

أخيرًا، ستتكيّف هذه الميزة أيضًا مع كلمات المرور او على الأقل حقل إدخال كلمة المرور، ويُنتظر من جوجل إطلاقها للجميع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

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