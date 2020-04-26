جوجل تختبر ميزة اقتراحات الحافظة في لوحتها Gboard

رصد عدد محدود من مستخدمي أندروريد ميزة اقتراحات الحافظة في الشريط العلوي للوحة مفاتيح Gboard من جوجل.

تختبر جوجل حاليًا طريقة أسهل للصق المحتوى بسرعة من الحافظة الخاصة بك في لوحة Gboard وبدون الضغط المُطوّل في حقل النص، وذلك عبر اختصار جديد في الشريط العلوي للوحة مما يجعل اللصق من الحافظة يتطلب نقرة واحدة فقط.

وكما أشرنا، تظهر هذه الميزة الجديدة في الشريط العلوي على Gboard حيث توجد الإعدادات وأزرار GIF والملصقات، وعلى غرار الاقتراحات التي تحصل عليها عند الكتابة، ستظهر اقتراحات الحافظة مع خلفية مستديرة رمادية، وستعرض مقتطفًا من المحتوى المنسوخ بجوار اختصار آخر يحتوي أحيانًا على رمز الحافظة، وفي أحيان أخرى يحتوي على نص “الحافظة”، والذي يأخذك إلى مدير الحافظة المدمج في لوحة المفاتيح.

أخيرًا، ستتكيّف هذه الميزة أيضًا مع كلمات المرور او على الأقل حقل إدخال كلمة المرور، ويُنتظر من جوجل إطلاقها للجميع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

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