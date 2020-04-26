تطبيق يوتيوب يقوم الآن بطي قسم التعليقات بشكل افتراضي

يبدأ تطبيق يوتيوب بطي قسم التعليقات بشكل افتراضي على واجهات الفيديو والمزيد من الإضافات الأخرى.

عند فتح فيديو ما على يوتيوب، لربما عانيت من التمرير الطويل للوصول إلى توصيات المشاهدة، وسواء كان الأمر جيدًا أم سيئًا في رؤية التعليقات قبل مشاهدة التوصيات، إلّا أننا نتفق على أن الواجهة الحالية بعيدة أن تكون عملية، الآن ترى يوتيوب أنه حان وقت التغيير، حيث في تحديث جديد للتطبيق، تم طي قسم التعليقات أسفل وصف المقطع مباشرة وبشكل افتراضي.

وأكثر تفصيلًا، سيتم طي التعليقات في معاينة تعرض لك مجموعة مختارة من أفضل التعليقات، مع تأكيد الشركة أن هذه التعليقات يتم تحديدها تلقائيًا بناءً على التفاعل والمشاركة، وأن التعليقات التي يثبتها منشئو المحتوى لن تظهر بالضرورة هناك، حيث ستكون مرئية في الأعلى بمجرد توسيع القسم، على أن يستمر تشغيل الفيديو أثناء تنقلك عبر التعليقات.

كما وتم إجراء تغيير ملحوظ آخر على “المقطع التالي”، وذلك من خلال دعم عرض الصورة المصغرة للفيديو بكامل الشاشة، مما يتيح لك رؤية عناوين أطول، بالإضافة إلى دمج أنواع جديدة من المحتوى، مثل منشورات المنتديات وقوائم تشغيل تم إنشاؤها بواسطة يوتيوب حيث ستعرض مقاطع فيديو من القناة التي تشاهدها، أو التي شاهدتها مؤخرًا.

أخيرًا، جميع هذه الإضافات هي من جانب الخادم، على أن تصل بشكل تدريجي لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، ومع ذلك تأكد من تحميل أحدث إصدار التطبيق سواء على متجر آب ستور او جوجل بلاي.

المصدر:

يوتيوب.