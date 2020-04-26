تطبيق البريد الإلكتروني ProtonMail أصبح الآن مفتوح المصدر على أندرويد

أعلن القائمون عن تطبيق ProtonMail على أندرويد بجعله الآن تطبيقًا مفتوح المصدر مما يسمح لأي شخص بمراجعة أمانه.

ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني مشفرة، مع تطبيقات خاصة بها متاحة على كلٍ من أندرويد و iOS كذلك الويب، وبينما تعمل الخدمة على ميزات جديدة، قام فريق التطوير أيضًا بإصدار شفرة المصدر لمكونات الخدمة، بالتالي أصبح الآن تطبيق ProtonMail في أندرويد مفتوح المصدر، مما يسمح لأي شخص بمراجعة الرمز البرمجي والشيفرة الخاصة به ومراجعة أمانه والاستفادة منه في نفس الوقت.

وفي هذا السياق، أشارت الشركة وعبر مدونتها الرسمية: “اعتبارًا من اليوم، فإن كل تطبيق تستخدمه للوصول إلى صندوق بريد Proton Mail الخاص بك مفتوح المصدر وقد اجتاز تدقيق الأمان المستقل”.

واستكملت الشركة حديثها، بالقول: “أحد مبادئنا هي الشفافية، فأنت تستحق أن تعرف من نحن وكيف يمكن لمنتجاتنا حمايتك وكيف نحافظ على خصوصية بياناتك، ونحن نعتقد أن هذا المستوى من الشفافية هو الطريقة الوحيدة لكسب ثقة المجتمع.”

أخيرًا، مع هذه الخطوة، أصبحت تطبيق ProtonMail على نظام تشغيل أندرويد آخر عميل للشركة مفتوح المصدر، وذلك بعد تطبيق الويب وتطبيق iOS، على أن يكون الكود متاح حاليًا على منصة GitHub، ولتحميل التطبيق على أندرويد انتقل من أسفل.

تحميل تطبيق ProtonMail على أندرويد.

المصدر:

Proton Mail.