هواوي تقدم سلسلة نوفا 7 مع كاميرات 64 ميجابكسل وتقنية الجيل الخامس

سلسلة هواوي نوفا 7 تحمل ثلاثة هواتف مع كاميرات قوية بدقة 64 ميجابكسل وتدعم تقنية الجيل الخامس 5G.

أعلنت شركة هواوي أخيرًا عن سلسلة نوفا 7 “Nova 7” التي ستوفر 3 هواتف؛ هي وتضم سلسلة نوفا 7 نسخة عادية، ونسخة برو، ونسخة أصغر SE، وتحمل تشابهًا كبيرًا في المزايا؛ حيث تحمل كاميرات مع عدسة أساسية بدقة 64 ميجا بكسل، بطارية 4,000 ملي أمبير/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع 40 واط، وتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G. فيما ستعمل على واجهة المستخدم EMUI 10.1 التي تطورها هواوي ومبنية على نظام أندرويد 10.

تتميز نسختا نوفا 7 و7 برو بوجود معالج هواوي Kirin 985، فيما يعتمد الهاتف الأصغر 7SE على معالج Kirin 820.

هاتف نوفا 7 برو – Nova 7 Pro

يحمل الهاتف شاشة منحنية الأطراف بقياس 6.57 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+ مع أبعاد 19:5:9 ومستشعر بصمة داخل الشاشة، وتضيف الشاشة ثقبًا مزدوجًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية رباعية مع عدسة أساسية 64 ميجا بكسل، بجانب عدسة واسعة جدًا 8 ميجا بكسل، عدسة تقريب 8 ميجا بكسل بقدرات تقريب بصري حتى 5 مرات وقدرات تقريب هجين حتى 50 مرة، وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل.

نوفا 7 برو يضيف ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت بجانب المعالج المركزي Kirin 985 بالهاتف.

يتاح الهاتف في 28 أبريل، وسيكون بحوالي 520 دولارًا أمريكيًا لسعة 128 جيجابايت، وبنحو 580 دولارًا أمريكيا لسعة 256 جيجابايت.

هاتف نوفا 7 – Nova 7

يأتي هذا الهاتف كذلك مع شاشة OLED بدقة FHD+ لكن بقياس 6.53 بوصة وأبعاد 20:9، تحمل الشاشة بدورها مستشعر للبصمة مدمج بالأسفل، وثقب منفرد في الجانب العلوي للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

يضيف الهاتف كاميرا رباعية بدقة 64 ميجا بكسل الأساسية، 8 ميجا بكسل للواسعة، 8 ميجا بكسل تيليفوتو، و2 ميجابكسل ماكرو.

يقدم الهاتف كذلك خيارين من سعة التخزين؛ 128 جيجابايت و256 جيجابايت بجانب المعالج الرئيسي Kirin 985 المطور من هواوي.

يتاح هذا الهاتف كذلك في 28 أبريل وبسعر 425 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت، وبسعر 480 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

هواوي نوفا سي – Nova SE

يوفر هذا الهاتف شاشة LCD بتقنية IPS بقياس 6.5 بوصة مع ثقب في الجانب العلوي للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، فيما يأتي مستشعر البصمة على الجهة الجانبية للهاتف على خلاف النسختين السابقتين.

يحمل الهاتف كاميرا رباعية بعدسة 64 ميجا بكسل، واسعة 8 ميجا بكسل، وماكرو 2 ميجابكسل، وعدسة تصوير عميق 2 ميجابكسل.

فيما يأتي مع خيارات 128 جيجابايت و256 جيجابايت من سعة التخزين مع ذاكرة رام 8 جيجابايت، ومعالج هواوي Kirin 820.

هذا الهاتف سيتوفر للشراء ببعض الأسواق بتاريخ 28 أبريل وبسعر 340 دولار لنسخة 128 جيجابايت، و400 دولار لنسخة 256 جيجابايت.

المصدر:

GSMArena