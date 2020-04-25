طريقة ناجحة من سامسونج تتيح قياس ومراقبة ضغط الدم عبر الساعات الذكية

ساعات سامسونج الذكية في طريقها للتقدم أكثر للأمام بعد التوصل لطريقة جوهرية في قياس ومراقبة ضغط الدم.

تتميز الساعات الذكية من مختلف الشركات بوجود مستشعرات لقياس النبض والمسافات والنوم وغيرها من الأمور، لكن بعض المزايا كانت صعبة الوجود في تلك الساعات رغم العمل عليها منذ فترة؛ أهمها ميزة قياس ضغط الدم والتي نجحت سامسونج أخيرًا بالتوصل لطريقة لحلها، ستصل بتحديث قادم للمستخدمين في ساعات Galaxy Watch.

الحل الجديد لقياس ومراقبة ضغط الدم في ساعات سامسونج، جاء من خلال إيجاد سبيل لذلك باستخدام مستشعر نبضات القلب الذي يتواجد فيها وفي معظم الساعات الذكية في العالم. وسيصل التحديث الذي يحمل هذا الحل إلى نسخ Galaxy Watch Active2 في البداية عبر تطبيق مخصص باسم Samsung Health Monitor، ومن ثم سيصل إلى باقي النسخ بالتدريج كونها تحمل مستشعرات لقياس نبضات القلب.

تطبيق مراقبة ضغط الدم، Samsung Health Monitor ، تم اعتماده من وزارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية كما تقول سامسونج. بالرغم من قدرات تطبيق وفكرة سامسونج على قياس ومراقبة ضغط الدم، إلا أن الفكرة تستوجب القيام بفحص تقليدي لقياس الضغط ووضع نتيجته مرة كل 4 أسابيع في التطبيق للبناء عليها.

تقوم طريقة عمل فكرة وتطبيق سامسونج الذي سيصل في الربع الثالث من العام الحالي على تحديد مستوى ضغط الدم عبر الفحص التقليدي ومن ثم متابعة ومراقبة التغير في معدل نبضات القلب ومقارنة نسبة التغير، وبالتالي التوصل إلى تحديد النتيجة الحقيقية لضغط دم المريض على مدار 4 أسابيع.

نجاح الشركة الكورية في التوصل لهذه النتيجة يعني أنها سبقت آبل بهذا الشأن، والتي تسعى منذ مدة لتطوير تقنية مشابهة رغم تربعها على عرش الساعات الذكية في العالم.

المصدر:

Samsung