رسالة نصية قصيرة تعطل هاتفك الآيفون

مرة أخرى، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رسالة نصية قصيرة، في حال وصلتك، فإن هاتفك الآيفون سيتوقف عن العمل وتجبرك على عمل إعادة تعيين له.

الرسالة النصية مكونة من رمز تعبيري خاص في بعض الأحيان يفسر على شكل علم إيطاليا، وكذلك محارف خاصة باللغة السندية. بمجرد وصول الرسالة إليك حتى بدون الحاجة لفتحها، فإن هاتفك سيتوقف عن الاستجابة.

في الحقيقة المشكلة لاتقتصر على آيفون فقط، بل تعاني منها كافة أجهزة آبل من الساعة الذكية وصولاً إلى آيباد وماك وبالتأكيد آيفون.

في معظم الأحيان تؤدي الرسالة إلى إغلاق الهاتف وإعادة التشغيل، وهو أمر ليس بخطير لكنه مزعج، بينما في بعض الحالات أدى لمشاكل أخطر مثل توقف الشاشة والإضطرار للدخول إلى وضع الاسترداد وعمل إعادة تعيين شاملة للجهاز.

لا يوجد ما يمكن عمله لتفادي وصول الرسالة، كل ما عليك القيام به هو انتظار آبل لحل المشكلة برمجياً وإرسال تحديث أمني طارئ لحلها، علماً أن المشكلة لا تعمل مع أحدث إصدار تجريبي من iOS 13.4.5 وهذا متاح فقط للمطورين.

يذكر أنه قبل عامين ظهرت مشكلة مشابهة في نظام iOS 12 حيث أدت رسالة نصية قصيرة مكتوبة بلغة Telugu الهندية إلى تعطل الوصول للتطبيقات والرسائل.

وقبلها في عام 2018 كانت هواتف آيفون تتوقف نتيجة الوصول إلى رابط معين. وفي عام 2015 ظهرت مشكلة مشابهة عبر رسالة نصية قصيرة تصل إلى iMessage وقبلها كان مقطع فيديو طوله 5 ثوان يؤدي إلى توقف آيفون، واليوم حلقة جديدة من مسلسل المشاكل البرمجية الغريبة والمزعجة.